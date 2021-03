Hrozí, že slovenské zdravotníctvo premárni ďalšiu historickú šancu na zlepšenie. Odborníci upozornili na to, že investície z plánu obnovy majú smerovať len do troch štátnych zdravotníckych zariadení a je tak diskriminačný pre ľudí žijúcich v menších mestách a pravdepodobne aj protiústavný!

Zástupcom odborných a pacientskych organizácií sa nepáči, že plán obnovy obchádza neštátne nemocnice a ambulantný sektor. „Napríklad v rámci Prešovského kraja sú len dve štátne nemocnice, Prešov a Poprad a všetky ostatné regióny od Bardejova cez Humenné, Vranov, Kežmarok, tie už nebudú mať nárok na kvalitnú zdravotnú starostlivosť?“ pýta sa Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), podľa ktorého sa tak bráni právam ľudí na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, čo je až protiústavné. Nevylúčil preto, že sa obráti na Ústavný súd SR.

Plán obnovy neschvaľuje ani analytik INEKO Dušan Zachar: „Investície by mali sledovať primárny cieľ - dostupná kvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta. A malo by ísť "len" o to, kto tento cieľ najlepšie splní, bez ohľadu na to, či ide o štátneho poskytovateľa, súkromníka, neziskovku alebo cirkev.“ Pacientovi nezáleží na vlastníkovi nemocnice. „Vyberá si podľa kvality služieb a dostupnosti,” doplnila prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.

Odborníci zároveň poukázali na odlišný postoj Českej republiky, ktorá ide prerozdeliť v rámci tohto projektu 7,7 miliardy eur plošne do všetkých nemocníc vo všetkých krajoch bez rozdielu vlastníctva. „Dôjde k zvýšeniu úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti na celom území Českej republiky,“ povedal Michal Pišoja, predseda predstavenstva AGEL ČR a člen rady ANS. Upozornil, že vďaka posunu českého zdravotníctva o niekoľko úrovní nahor môže nastať odliv nielen pacientov, ale aj našich lekárov: „Neklamme si, je to o atraktivite prostredia a kvalite, ktoré Česi dokážu za tieto európske peniaze docieliť.”

Materiál z dielne ministerstva financií aktuálne rezort vyhodnocuje. Registruje k nemu približne 2 400 pripomienok, z toho 1 300 zásadných. „Ak bude plán takto schválený, nielenže sa nezlepší zdravotná starostlivosť, ale sa zhorší. Schválenie bude mať za následok zhoršenie dostupnosti bežnej starostlivosti, ako sú operácie žlčníka či slepého čreva, zhoršenie kvality nemocníc a odliv personálu,“ dodal Petko.

Ministerstvo zdravotníctva spochybňovanie plánu odmieta. „Úžitok z Plánu obnovy budú mať pacienti i zdravotníci bez ohľadu, v akej právnej forme poskytujú zdravotnú starostlivosť. Napríklad, investície do nových ambulancií sa týkajú výhradne súkromných ambulancií, keďže tie sú v súkromných rukách,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Čo si o pláne myslí analytik?»