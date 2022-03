ÚVZ SR varuje pred hydratačným pleťovým mliekom s názvom Skin Noveau Milk Protein Skin Toning Body Milk Lotion with Milk Proteins and A.H.A. od výrobcu Skin Noveau. Krajina pôvodu je Švajčiarsko. Vo výrobku sa rovnako nachádza zmes konzervačných látok metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón. Tá je povolená len do zmývateľných výrobkov. „Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb," povedal Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.

Za nebezpečné je nahlásené aj mydlo s názvom Clairmen Lightening program for men značky Mama Africa Cosmetics s neuvedenou krajinou pôvodu. Výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku isobutylparaben, ktorá môže byť toxická pre reprodukciu.

Za nebezpečný ÚVZ SR označil výrobky na zosvetlenie pokožky s názvom Sequence Lightening Beauty Lotion, Temosol Super Eclaircissante & Traitante Citronella a Skin Lighgt Lemon Lotion od značky Mama Africa Cosmetics. Vo výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón.

Nebezpečný je aj krém na zosvetlenie pokožky s názvom Melanofree cream značky Melanofree. Krajina pôvodu ani výrobca nie sú uvedené. Obsahuje hydrochinón, ktorý sa používa do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

ÚVZ SR varuje aj pred telovým mliekom na zosvetlenie pokožky s názvom Rosance X20 Whitening Body Lotion z Francúzska. V zozname zložiek je uvedená zakázaná látka isobutylparaben.

Do Rapexu bol nahlásený aj krém na zosvetlenie pokožky s názvom Fairness cream značky Fairness. Výrobok obsahuje hydrochinón, ktorý sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. Obsahuje tiež mometazón, ktorý patrí do skupiny kortikosteroidov, je viazaný na lekársky predpis a môže byť toxický pre reprodukciu.

