Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ich nahlásil kontrolný orgán vo Švédsku.

Medzi nebezpečné patrí kozmetický výrobok na zosvetlenie pokožky značky Sheesha. Pochádza z Pakistanu a jeho výrobcom je PeeveCosmetics. Vo výrobku bola podľa ÚVZ zistená prítomnosť ortute a látky clobetasolpropionate, čo je v rozpore s nariadeniami EÚ.

Do RAPEX-u bol nahlásený aj ďalší výrobok na zosvetlenie pokožky Thai Beauty Cream for Night Use od značky AQSA Cosmetics. Vo výrobku z Pakistanu bola zistená ortuť, ktorá sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu, varujú hygienici.

