Celoslovenská zaočkovanosť pri niektorých ochoreniach, proti ktorým sa povinne očkuje, klesla z 99 asi na 95 percent. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Pripomína rodičom, aby dali svoje deti zaočkovať proti ochoreniam v rámci pravidelného povinného očkovania.

"Môže sa stať, že ak veľa ľudí odmietne zaočkovať svoje deti v určitom regióne, respektíve v určitej imunologickej kapse, tak tam potom vznikne epidémia závažného ochorenia," upozornil.

Poukázal pri tom na epidémiu osýpok v roku 2018 na východnom Slovensku. "Ak sa do nezaočkovanej populácie dostane infikovaný, vznikne epidémia," vysvetlil.

Za epidemiologické výzvy budúceho roka považuje Mikas aj chrípku, ochorenie COVID-19, akútne respiračné ochorenia a ochorenia gastrointestinálneho traktu. "Môžu to byť aj ochorenia, ktoré sú raritné, ale veľmi nebezpečné, napríklad hemoragické horúčky, ako napríklad ebola a podobne. Očakávame to raritne, možno sa to ani nevyskytne, ale tiež musíme byť na to nachystaní," dodal.

Hlavný hygienik poukázal, že celoštátna chrípková epidémia v tejto sezóne vypukla ešte pred vianočnými prázdninami, zatiaľ čo väčšinou býva na prelome januára a februára. "V januári – vo februári sa pravdepodobne musíme nachystať na druhý vrchol počas chrípkovej sezóny," doplnil. Silnejšia aktivita chrípky je podľa neho okrem iného dôsledkom uvoľnenia pandemických opatrení či relatívne nízkej zaočkovanosti.

