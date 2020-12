Gastro prevádzky a fitnescentrá sú zatvorené dlhé mesiace, prichádzajú o zisky, no nájom či energie musia platiť naďalej. Po dlhých a neúspešných rokovaniach s vládou sa rozhodli, že si pomôžu sami a dnes stovky podnikateľov otvorili svoje reštaurácie, kaviarne, bary či fitnescentrá. Tento krok však Úrad verejného zdravotníctva rozhodne nemieni ignorovať.

„Ja si myslím, že to je nešťastné riešenie, nakoľko všetci si asi uvedomujeme v akej sme situácii, tie čísla nám postupne narastajú a je to z ich strany nefér voči ostatným prevádzkovateľom v podobnom segmente, ktorí opatrenia dodržiavajú. Musia si uvedomiť, že porušujú naše vyhlášky s tým, že je núdzový stav. Vyzývam ľudí, aby zvážili, či do takejto prevádzky pôjdu," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas dnes pred rokovaním krízového štábu.

Upozornil zároveň, že budú prebiehať kontroly a takéto správanie nebudú tolerovať. „Komunikoval som dnes s regionálnymi hygienikmi, aby monitorovali situáciu a v prípade, že sa takéto niečo potvrdí, budeme konať v súlade s platnou legislatívou," dodal.

Svojvoľné otváranie podnikov nenechalo chladným ani ministra obrany Jaroslava Naďa: „Ak by sme umožnili to, aby si niekto proti pravidlám otváral prevádzky, tak potom dovoľme vrahom, aby zabíjali ľudí. Platia zákony v tejto krajine alebo neplatia? Pokiaľ áno, tak, ak ich niekto svojvoľne porušuje, tak by mal byť naozaj adekvátne potrestaný."

Navyše podotkol, že kľúčová je dnes zodpovednosť a kto chce byť nezodpovedný, mal by prísť s nápadom, ako situáciu vyriešiť. Obul sa aj do hlavného aktéra celého otvárania prevádzok, šéfa iniciatívy Bojujeme za naše gastro Miroslava Heredoša. „Nejaký človek, ktorý verí konšpiráciám a nejakému sprisahaniu vyslovene tlačí ďalších ľudí, majiteľov prevádzok do porušovania zákona. Od dvoch ľudí som dostal správu, ktorí vlastnia fitnescentrá na Slovensku, že ich skupina ľudí, ktorá chce otvoriť, vyslovene tlačí a vydiera ich, že pokiaľ aj oni neotvoria, budú kaziči štrajku a vytvárajú proti nim negatívnu náladu medzi ľuďmi, ktorí sa pohybujú v oblasti fitnescentier," povedal šéf rezortu obrany.

Jeho názor zdieľa aj minister vnútra Roman Mikulec: „Čo chcú títo ľudia dosiahnuť? Z môjho pohľadu nedosiahnu absolútne nič." Podľa neho si ľudia, ktorí dnes otvorili, neuvedomujú vážnosť a silu pandémie. „Keď teraz otvoria reštaurácie a fitnescentrá, tak nemocnice nech zavrú. Potom som zvedavý, čo tí ľudia budú robiť. Aj oni sú len ľudia, aj oni sa môžu dostať do nemocníc, aj oni môžu potrebovať pomoc lekárov. A tí sa môžu tiež rozhodnúť, že začnú bojkotovať,"dodal Mikulec.

Anketa Čo si myslíte o otvorení reštík a fitiek? Konečne otvárajú, hneď pôjdem podporiť svoju obľúbenú prevádzku 77%

Nemyslím si, že otváranie je teraz správne a bezpečné 20%

Je mi to jedno 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný