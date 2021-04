Zlepšujú sa počty nových prípadov nakazených, klesá počet hospitalizácií aj prípadov na JIS a pľúcnej ventilácii. Postupne sa prejaví aj klesajúci trend úmrtí, pretože tieto sú nahlasované s oneskorením.

„Epidemiologická situácia sa zlepšuje a ani Veľká noc výrazným spôsobom nezmenila tento trend. Takže môžeme uvažovať nad uvoľňovaním opatrení,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas v relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.

V súčasnosti už hygienici stíhajú trasovať aj kontakty nakazených, aj keď im ešte stále pomáha armáda. Vojaci a vojačky sa však už čoskoro vrátia k svojim povinnostiam.

Podľa Mikasa sa od 19. apríla nemohlo otvoriť viacero prevádzok. Na Úrad verejného zdravotníctva im chodia sťažnosti od občanov, ktorí sa domáhajú tej-ktorej služby, ktorá je ešte zatvorená.

„Epidemické riziko by sme veľmi zvýšili. Otvárame postupne, aby nám čísla nevyskočili tak, že by sme s tým mali veľké problémy,“ povedal s tým, že pokiaľ to situácia dovolí, budú sa otvárať aj ďalšie prevádzky.

V hoteloch aj bazény

V hoteloch, ktoré majú vlastné bazény, nakoniec povolili aj kúpanie hostí. Naraz však v bazéne nemôže byť viac ako šesť osôb. A nemyslia sa tým vírivky, ale plochy, ktoré sú určené na plávanie.

