Platíme viac za potraviny, benzín, energie aj služby. Prudké zdražovanie pociťujú Slováci už niekoľko mesiacov, pomoc od vlády zatiaľ neprichádza. Bývalý minister práce Jozef Mihál sa už na nečinnosť Hegerovho ansámblu už nedokáže dlhšie prizerať. Uviedol štyri veci, ktorými by mala vláda okamžite pomôcť Slovákom so zdražovaním.

„Vláda, budíček!" týmito slovami začal svoj tvrdý odkaz vláde exminister práce Jozef Mihál. Jej nečinnosť v posledných mesiacoch, keď ceny rástli niekoľkonásobne nahor mu totiž pripadá, akoby jej členovia spali. Podotkol, že on sám už v októbri 2021, teda pred vyše polrokom, upozorňoval na to, že by mala vláda reagovať na šialený rast cien, a to najmä zvýšením dávok tým, ktorí sú na ne odkázaní a tiež zmiernením valorizácie dôchodkov.

„Je začiatok mája 2022 a reálne sa nič nedeje. Stále sme len v rovine rečí, tlačoviek a vzájomného obviňovania koaličných strán zo všeličoho mrzkého," vyčíta Hegerovej vláde Mihál a zároveň pripája 4 kroky, ktoré by mali čo najskôr podniknúť.

1. Dávky

Ako prvé by sa podľa Mihála mala okamžite, či dokonca so spätnou platnosťou zvýšiť suma životného minima najmenej o 10 až 12 percent. „Tak sa zvýšia automaticky – zdôrazňujem automaticky, bez zásahu politikov – všetky dávky, ktoré sú na rast životného minima naviazané. Či sú to rodičovské dávky a daňové bonusy na deti, príspevky pre invalidov, dávky v hmotnej núdzi a tak ďalej. Už včera bolo neskoro," dodal.

2. Konštrukcia životného minima

Ďalej uviedol, že by sa okrem výšky malo tiež systémovo zmeniť aj nastavenie životného minima a jeho zmysel. „Súčasná podoba platí od roku 2004, to bol ešte na Slovensku stredovek," podotkol.

3. Dôchodky

Na nečinnosť vlády počas rekordného zdražovania doplácajú najmä tí, čo majú nízke, zväčša dávno v minulosti priznané dôchodky, čiže ľudia vo vysokom veku, a poberatelia invalidných dôchodkov – najmä takzvaní invalidi z mladosti. Práve tieto skupiny potrebujú podľa Mihála okamžitú finančnú pomoc. „Tu nie je možné čakať na valorizáciu dôchodkov o mieru súčasnej inflácie až na 1. január 2023. To je neskoro. Vyplatiť časť 13. dôchodkov pred letom nestačí, veď to dôchodcom bude chýbať na jeseň. A položím otázku: nemali by sme tak náhodou „rozmraziť“ minimálne dôchodky?" pýta sa odborník na sociálne veci.



4. Valorizácia dôchodkov

Súčasná valorizácia dôchodkov len o dôchodcovskú infláciu znamená podľa slov Mihála, že sme z dôchodcov urobili občanov druhej kategórie, ktorí nemajú právo podieľať sa na ekonomickom úspechu štátu. „Životná úroveň poberateľov dôchodkov je zamrazená na hladine, na akej bola v okamihu priznania dôchodku. Preto sa do valorizačného mechanizmu musí zapracovať aj medziročný rast miezd alebo ďalšie parametre zohľadňujúce rast našej ekonomiky," dodal.



