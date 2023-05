Sociálna poisťovňa spolu s peniazmi zašle seniorom „Rozhodnutie", z ktorého sa dozvedia, na základe akých údajov im Sociálna poisťovňa nárok na rodičovský dôchodok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku. „Inými slovami, vaši rodičia (a s nimi často i susedia, známi, celá ulica atď.) sa dozvedia, aký ste mali ako ich dieťa priemerný vymeriavací základ (ak ste zamestnaní, akú ste mali priemernú mzdu) v roku 2021," vysvetlil odborník na dôchodky. To môže byť pre niektoré deti nepríjemné a mnohí sa na túto skutočnosť sťažujú na sociálnych sieťach.

Sociálna poisťovňa na to má kompetencie, ktoré jej dáva zákon o sociálnom poistení. „Ale konečná podoba, čo má ,Rozhodnutie' obsahovať, to je výlučne v kompetencii poisťovne. Malo by obsahovať také informácie pre dôchodcu, čo dostal, prečo to dostal, a prečo je to v takej výške. Čiže z tohto pohľadu sa to dá chápať,” priznal Mihál.

Jedným dychom však dodal, že takáto podoba je v rozpore s princípom ochrany osobných údajov. „Treba si položiť oprávnenú otázku, prečo by sa mal rodič dozvedieť, koľko zarába jeho dieťa, prečo by mal túto informáciu dostať. To je skutočne jeden z najcitlivejších osobných údajov, aký si vieme predstaviť. Aj keď ide o vzťah rodič-dieťa. Niekto by povedal, že v rodine takéto tajomstvá byť nemusia, ale nie v každej rodine sú tie vzťahy dobré a okrem toho, my teraz v praxi vidíme aj ďalší neželaný fakt,“ vysvetlil odborník.

„Dôchodkyne alebo dôchodcovia dostanú to rozhodnutie, pri všetkej úcte, niektorí tomu jednoducho nerozumejú. Idú za susedkou alebo za nejakým známym, že čo toto je a takýmto spôsobom, možno aj nevedome, šíria citlivú informáciu o príjme svojich detí vo svojom okolí,” dodal.

