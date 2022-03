V stredu naruší stabilný charakter počasia studený front, ktorý so sebou prinesie zrážky. Okrem vlahy k nám však stiahne aj saharský piesok. Ten sa nad Európu začne v utorok dostávať vo vysokých koncentráciách. „Tlaková výš sa rozšíri na začiatku týždňa z Európy nad východnú Afriku a súčasne sa nad Marokom prehĺbi tlaková níž, čím vznikne výrazný tlakový gradient nad centrálnou časťou severnej Afriky," uviedol Peter Minárik z iMeteo.sk.

Nad Alžírskom by sa mala v pondelok počas dňa rozpútať silná piesočná búrka, pri ktorej sa tony piesku vyvrhnú do vysokých vrstiev atmosféry a tie potom v silnom južnom prúdení začnú postupovať nad Európu. „Saharský prach sa ešte v pondelok večer dostane nad Španielsko a nad západné a južné Francúzsko, pričom nad týmito oblasťami sa nezastaví a začne postupovať ďalej do Európy. Saharský piesok bude nad Európu vo vysokých koncentráciách prúdiť aj počas utorka a dostane sa už nad južné Anglicko a prakticky celú západnú Európu," informuje Minárik.

Následne sa vplyvom severozápadného prúdenia začne tento saharský piesok dostávať zo západnej Európy smerom nad našu oblasť. Už v utorok večer sa saharský piesok vo vysokej koncentrácii dostane nad Nemecko, Česko a Rakúsko a v noci z utorka na stredu sa dostane saharský prach aj nad Slovensko.

Zároveň začne počasie na našom území ovplyvňovať studený front. „V stredu v skorých ranných hodinách sa začnú od severozápadu nad naše územie nasúvať zrážky, pričom najskôr zaprší predovšetkým na západnom Slovensku. Dažďové kvapky tak v stredu ráno začnú na seba viazať jednotlivé prachové zrnká a saharský piesok tak vďaka kvapkám začne dopadať na zem. Dážď postupne stiahne saharský piesok k zemi na celom Slovensku, a tak v stredu počítajte s tým, že sa na autách vytvorí vrstva piesku," varuje Minárik.

Saharský prach nie je nebezpečný len pre autá, ale aj pre naše zdravie. Ak máte citlivé oči, noste radšej okuliare.