Vyjde to? Katarína na blate a Vianoce na ľade, sľubuje známa pranostika, podľa ktorej to vyzerá, že tento rok by sme sa mohli dočkať klasických Vianoc! Keďže Slováci už niekoľko rokov na najkrajšie sviatky nezažili poriadnu snehovú nádielku, zisťovali sme, či sa môžeme tešiť na biely Štedrý večer.

Klimatológ Peter Jurčovič hovorí, že aj keď do Vianoc zostávajú už len štyri týždne, o chladnom zimnom počasí sa stále nedá hovoriť. „V Bratislave budú v piatok ráno asi štyri stupne. Počas dňa sa očakáva pekné slnečné počasie a teploty môžu vystúpiť až k desiatim stupňom. Podobné počasie čakáme aj v ostatných častiach Slovenska. Katarína bude teda na blate,“ predpovedá meteorológ.

„Po Kataríne budú prevažovať na juhu Slovenska ranné teploty do dvoch stupňov a popoludní do piatich,“ predpovedá Peter Jurčovič. Teplé počasie podľa neho vydrží až do 10. decembra. Dovtedy na sneh ani nepomyslíme. „Môže dokonca aj trochu popršať, jeden-dva dni by mal byť na tomto území dážď, prípadne dážď so snehom, ale keď budú štyri stupne, tak si nerobme ilúzie, že by malo byť všetko biele,“ dopĺňa odborník.

Podobne to vidia aj meteorológovia z iMetea. „V najbližších dňoch nás nečaká zásadné ochladenie. Mrznúť bude len počas noci a v priebehu dňa vystúpia teploty na celom našom území nad nulu. Katarína a ďalšie dni budú teda na blate,“ predpovedajú.

