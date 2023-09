Počasie v posledných dňoch napáchalo poriadne škody. Záplavy a intenzívne búrky potrápili ľudí na celom Slovensku a na kúpalisku Podhájska pri Nových Zámkoch vznikli škody po ničivej smršti za pol milióna eur. Prvotné informácie hovorili o tornáde, to sa však nakoniec nepotvrdilo. Podľa SHMÚ išlo o tzv. downburst, čo je intenzívny zostupný prúd vzduchu, ktorý po dotyku so zemským povrchom vyvolá divergentné prúdenie s ničivými účinkami. Predstave si balón s vodou, ktorý pustíte k zemi a praskne. Počasie nás podľa prvotných predpovedí potrápi aj na jeseň.

Karty zamieša fenomén El Niño, ktorý má výrazné dôsledky na počasie a klímu nielen v Európe, ale na celej planéte. Tento atmosferický jav sa vyskytuje každých 8 až 10 rokov a zapríčiňuje ho vysoká teplota oceánov.

Jeseň by mohla byť teplotne nadpriemerná

Aj tohtoročná jeseň by preto podľa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) mohla byť teplejšia, než na akú sme zvyknutí. „Jeseň 2023 by mohla byť u nás ako celok (september, október, november) teplotne nadpriemerná. Vyplýva to z aktuálneho stavu a vývoja teplotných podmienok na severnej pologuli. Niektoré regióny kontinentov severnej pologule sú mimoriadne prehriate. Povrchová vrstva morskej vody v moriach a oceánoch vykazuje viac mesiacov kladné odchýlky od dlhodobého priemeru. Nezanedbateľný bude globálny otepľujúci efekt fenoménu El Niňo,“ vysvetľuje meteorológ.

Bez zrážok to nebude

Ako pokračuje, na jesenné počasie na Slovensku vplývajú aj tlakové níže tvoriace sa v oblasti Stredozemného mora. „Stredozemné more je vo svojich povrchových vrstvách morskej vody aktuálne tiež veľmi teplé. V priebehu jesene dochádza k prenikaniu chladnejšieho vzduchu z vyšších zemepisných šírok severnej pologule nad toto more, čo podporuje vytváranie tlakových níží v tomto regióne a tieto môžu potom postupovať aj smerom k nám a pri ich prechode v blízkosti Slovenska môžu spôsobiť u nás výdatné zrážky,“ dodáva na záver meteorológ Faško.

Aj globálne prognózy naznačujú vysokú pravdepodobnosť teplej jesene a miernej zimy na severnej pologuli. Údaje vytvorené službou Copernicus Climate Change Service signalizujú minimálne 70-percentnú pravdepodobnosť, že celá západná Európa a časti USA zažijú v období od augusta do októbra výrazne nadpriemerné teploty. Rovnako naznačujú 60- až 70-percentnú pravdepodobnosť, že jesenné teploty v západnej a strednej Európe vrátane Slovenska budú výrazne nad normálom, informoval portál imeteo.sk.

