Prvou a najlepšou z možností je tzv. supergarancia. ZSSK v tomto prípade nerieši dôvody meškania( s výnimkou smrti v koľajisku a nehody na priecestí) a zaručuje cestujúcim vrátenie cestovného pri meškaní v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu. Platí na všetky IC vlaky a na trať Bratislava – Komárno pri meškaní nad 60 minút vo výške 50 % ceny cestovného. Ak vznikne meškanie viac ako 2 hodiny vrátia vám cestovné v plnej výške. Má to však jeden malý háčik a síce, lístok si musíte kúpiť online na webe alebo cez mobilnú aplikáciu.

Ak cestujúci v rámci Slovenska chce nastúpiť na vlak, ktorý mešká najmenej 15 minút, alebo vôbec nejde, prípadne z dôvodu meškania predchádzajúceho vlaku došlo k strate prípoja, má viacero možností:

· ak nechce cestovať: môže v nástupnej, prestupnej alebo nácestnej stanici vrátiť cestovný lístok a zaplatené cestovné dostane späť

· ak chce v ceste pokračovať: cestujúci môže nastúpiť bez doplatku aj do vlaku vyššieho druhu alebo do vyššej vozňovej triedy, pričom do vlakov kategórie SC, EC a IC len za predpokladu, že ide o posledný spoj na docestovanie do cieľovej stanice),

· ak sa chce z cesty vrátiť: z prestupnej alebo nácestnej stanice sa cestujúci môže najbližším vlakom bezplatne prepraviť späť do nástupnej stanice a na jeho žiadosť mu vrátia celé cestovné.

Pri cestovaní medzinárodnými vlakmi však platia iné podmienky. Ak má cestujúci jeden cestovný lístok z Košíc do Bratislavy (vnútroštátna preprava) a v Bratislave prestupuje na vlak do zahraničia (medzinárodná preprava), na ktorý má zakúpený samostatný lístok, tak v prípade zmeškania vlaku do zahraničia pre meškania vnútroštátneho vlaku nemá nárok na náhradu nákladov z medzinárodného cestovného lístka. Ak cestujúci cestuje medzinárodne a má jeden lístok a vlak mešká viac ako 60 minút má možnosť sa rozhodnúť: necestovať, vrátiť sa do nástupnej stanice alebo pokračovať v ceste, a zároveň môže mať nárok na odškodnenie v prípade splnenia podmienok a dĺžky meškania.

Odškodnenia za meškania a náhrady cestovného je možné riešiť reklamáciou osobne v pokladniciach ZSSK po celom Slovensku, emailom na [email protected] alebo písomne listom na adresu Železničnej spoločnosti Slovensko. V prípade vnútroštátnych vlakov ZSSK zabezpečuje čakanie posledných prípojných vlakov zo zmeškaného vlaku, v prípade zahraničných sa však čakanie rieši individuálne. V oboch prípadoch je však cestujúci povinný oboznámiť sprievodcu so zámerom prestupu na iný vlak.

