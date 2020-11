Premiér Igor Matovič dal zatvoreným prevádzkam návrh, ktorý nečakali. Reštaurácie, fitness centrá, plavárne, školy, športovci i cirkvi sa majú dohodnúť, či sa budú podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Premiér predpokladá, že by sa mohlo konať raz za tri týždne. Na výmenu za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky.

Ak by občan získal z niektorého z odberných miest certifikát s negatívnym výsledkom, mohol by ju využívať ako vstupenku do momentálne zatvorených oblastí.

Zástupcovia postihnutých oblastí sa teraz majú do piatka dohodnúť, či by do toho šli. Štát im totiž poskytne len nevyhnutné - antigénové testy, prípadne ochranné pomôcky. Ostatné si vo vlastnej réžii musia zabezpečiť sami.

Ako príklad premiér uviedol, že školy majú odberné miesta, reštaurácie alebo športovci zabezpečia dobrovoľníkov. Zohnať si musia aj kvalifikovaných zdravotníkov, lebo ako podotkol profesor Pavol Jarčuška, úspech testu závisí najmä od výteru. A ten vie urobiť len kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.

„Takýmto spoločným úsilím by sme mohli dostať viac slobody," povedal Matovič. Aby mohli prevádzky zostať otvorené, malo by sa takéto testovanie opakovať približne po troch týždňoch a prístup do kín, divadiel či plavární by mali iba ľudia s aktuálnym certifikátom. Prvé testovanie by chcel premiér uskutočniť v závere novembra.

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák si vie tento spôsob otvorenia prevádzok predstaviť a gastroprevádzky podľa neho urobia všetko, čo je v ich silách. Jasné pravidlá podľa neho tento sektor potrebuje poznať do konca novembra.

Majitelia fitness centier na sociálnej sieti uviedli, že očakávali od utorkového stretnutia aj konkrétnu pomoc štátu. O prípadných ďalších kompenzáciách sa však na stretnutí nerokovalo.

Pokiaľ tento návrh neprejde, alebo sa nepodarí zabezpečiť pomocou týchto komunít dostatočný počet testovacích miest, je podľa premiéra variantom pokračovanie obmedzení a celoplošné testovanie pri výraznejšom náraste počtu infikovaných.