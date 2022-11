Platy, platy a platy! Vláda má už iba 9 dní na splnenie všetkých ôsmich požiadaviek, ktoré predstavili členovia z Lekárskeho odborového združenia. Aj keď odborári tvrdia, že im nejde iba o peniaze, téma o navýšení platov je na Úrade vlády stále číslo jedna. „Keby sme chceli iba vyššie platy, už tu nie sme a zarábame niekde inde,“ tvrdil šéf odborov na minulotýždňovom bratislavskom proteste.

„Po siedmich hodinách rokovania sme dali na stôl ponuku, ktorá by spolu so mzdovým automatom, už schváleným navýšením a novozavedeným príplatkom za roky praxe, zvýšila priemerný plat lekára v nemocnici so všetkými príplatkami o 797 eur,“ pochválil sa Matovič na Facebooku. Minister financií tvrdí, že po tomto navýšení by bol priemerný plat lekára v nemocnici so všetkými príplatkami a už schválenými zmenami v budúcom roku 4 240 eur v hrubom (dnes je to 3 493 eur).

Základný plat atestovaného lekára v nemocnici bez príplatkov (20-ročná prax) by mal byť 3 512 eur namiesto súčasných 2 606 eur. „Pridali sme mimoriadne 300 miliónov ročne navyše, mimo 6,9 percenta valorizácia platov na budúci rok,“ tvrdí Matovič.

So štedrou ponukou súhlasia aj odborári. Okrem toho však žiadajú aj navýšenie koeficientu za odpracované roky praxe na 0,03-násobok priemernej mzdy. Ak vláda podmienku prijme a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek, sú ochotní dohodnúť sa. Odborári pritom ustupujú aj v ďalších otázkach týkajúcich sa miezd, okrem jednej, v počte odpracovaných rokov.

Ide pritom o prvý ústupok odborárov, ktorí sú ochotní urobiť voči vláde.

