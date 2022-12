Po znížení sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) volá gastronomický sektor už dlho. Parlament nakoniec schválil zníženie DPH z 20 na 10 percent, ale len na tri mesiace od januára do marca 2023. Okrem reštaurácií a stravovacích služieb sa to bude týkať aj lyžiarskych vlekov, akvaparkov či športovísk.

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu s energiami sa navrhuje zaviesť na obdobie od 1. januára do 31. marca 2023 zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % zo základu dane," konštatoval predkladateľ návrhu.

Podnikatelia z gastro však spokojní nie sú, keďže parlament nedal celý sektor „do jedného vreca“. Znížená DPH bude síce platiť na jedlá a nápoje, avšak musia byť vydané obsluhou, a konzumované v priestoroch prevádzky, v ktorej je toaleta, a je v nej tiež potrebné umývať riad.

Ak sa bude dodávať iba jedlo či nápoj napríklad cez donášku, ich DPH bude podliehať základnej sadzbe 20 percent. „Je to čisté svinstvo. Je to absolútne neférové voči druhým podnikateľom, ktorí tiež boli zavretí a štát im nijako nepomohol. Štát nám len podkopáva nohy. Podľa mňa ide o diskrimináciu,“ sťažuje sa Iveta (54), ktorá pracuje ako vedúca v cukrárni na Miletičovej ulici v Bratislave. A nie je sama.

„Vôbec ma to neprekvapilo. Myslím si, že je to ako počas celej pandémie. Nijako ma neprekvapili, ani nesklamali. Je to rovnaká situácia, ako nám „pomáhali" celý čas. Zase sme mohli niečo dostať, trochu sa stabilizovať, no vyjdeme z toho naprázdno,“ hovorí majiteľ stánku s bagetami na Račianskom mýte Dušan (44).

