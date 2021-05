Matovičom ospevovaný vedecký časopis Lancet skritizoval SPUTNIK: Ohrozí to začiatok očkovania? ×

Keď bývalý premiér Igor Matovič (OĽaNO) predstavil Slovensku neregistrovanú vakcínu Sputnik V, jej vysokú účinnosť obhajoval štúdiou publikovanou v odbornom zahraničnom časopise The Lancet. To isté vedecké periodikum teraz svetu oznámilo, že v štúdii o vakcíne vidí viaceré pochybenia. Čo na to hovorí naše ministerstvo zdravotníctva?