Minister Matovič živnostníkom síce poďakoval za to, že tu vôbec sú, no zároveň ich nazval podvodníkmi a do štátnej kasy chce od nich vyberať vyššie dane. Buď si nebudú účtovať reálne výdavky a zaplatia iba jednu 29-percentnú daň alebo si budú účtovať výdavky a následne zaplatia z príjmu odvody vo výške 29 percent a daň z príjmov vo výške 19 percent.

Ekonómovia INESS upozornili, že slovenský živnostník s ročným obratom 30 000 eur, ktorý dnes zaplatí na daniach a odvodoch 3 843 eur, bude po Matovičovej revolúcii platiť až 8 700 eur! Nehovoriac o oveľa menšom zaťažení okolitých krajinách - v Česku platí takýto živnostník v paušálnom režime na daniach a odvodoch 2 588 eur a v Maďarsku iba 1 649 eur. Pritom ešte do volebného programu v roku 2020 si OĽaNO napísalo: „Živnostník nemá živiť štát. Naopak, štát si má vážiť, že živnostník živí seba a svoju rodinu.“

Matovič prirovnáva živnostníkov k zamestnancom. Argumentuje, že živnostníci odvádzajú oveľa menej ako ľudia v klasickom pracovnom úväzku. „Títo ľudia obchádzajú systém, využívajú rôzne diery. Na rok sa odhlásia zo sociálnych odvodov, druhý rok fakturujú cez manželku, toto robia dlhé roky a platia reálne 6 percent zo svojho platu a zamestnanec otrok platí 43 percent. Dokedy takýto systém tu má fungovať? A ešte sa pýtam - kto platí dôchodky rodičov živnostníkov? Dnes to platia zamestnanci,“ obhajoval Matovič naposledy v relácii TA3 V politike.

Ekonóm ale upozornil, že minister porovnáva neporovnateľné. „Živnostníci sú vystavení oveľa väčšiemu riziku. Za svoje podnikateľské chyby môžu zaplatiť svojím celým majetkom - domom, autom. Neriadia sa Zákonníkom práce, ale Obchodným zákonníkom. Napríklad, ak zamestnancovi niekto nevyplatí mzdu, tak to má až charakter trestného činu. Ale ak živnostníkovi niekto nezaplatí faktúru, tak môže na neho poslať exekútora, alebo ísť na súd a o pár rokov možno vysúdite nejaké peniaze,“ vysvetlil Martin Vlachynský z INESS.