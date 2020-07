Dohoda sa nerodila ľahko. Rokovanie lídrov trvalo 5 dní a 4 noci. Výsledkom je fond obnovy európskych ekonomík po koronakríze vo výške 750 miliárd eur. Naposledy sa podobne dlho rokovalo pred 20 rokmi vo francúzskom Nice. Niektorí lídri označili schválenú pomoc za nový Marshallov plán, čo bol plán obnovy Európy po 2. svetovej vojne.

Tentoraz budú môcť čerpať 360 mld. eur formou pôžičiek, 390 mld. eur budú granty. Pôvodne malo ísť na granty až 500 mld. eur, no na naliehanie štvorice takzvaných šetrných krajín (Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Fínsko) došlo ku kompromisu. Lídri tiež schválili rekordne vysoký rozpočet EÚ v sume 1,82 bilióna eur do roku 2027.

Pre Slovensko to znamená, že v nasledujúcich rokoch dostaneme z EÚ 34,1 miliardy eur a spolu so zvýhodnenou pôžičkou z fondu obnovy budeme mať na najbližších 7 rokov k dispozícii 43,8 miliardy eur. „Je to geniálna správa pre Slovensko,“vyhlásil Matovič po príchode z Bruselu.

Slovensko by tak malo priemerne ročne minúť na projekty rekordných viac ako 6 miliárd eur. To však môže byť problém, keďže doteraz sme dokázali čerpať približne 2 miliardy eur ročne. „Domáca úloha je pre Slovensko vymyslieť, na čo minieme takmer 44 miliárd eur,“dodal Matovič. Na to, aby sme peniaze získali, musíme v októbri predložiť predbežný reformný plán, ako chceme peniaze využiť. Šéf vládneho kabinetu o konkrétnych projektoch veľa nepovedal, spomenul napríklad vybudovanie kanalizácie a čističiek pre všetky obce na Slovensku alebo stavanie nemocníc. „Nemôžeme ísť po malých, drobných projektoch,“ vyhlásil.

