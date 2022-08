Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) predstavil vo štvrtok návrh zvýšenia miezd sestier v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Sestry bez praxe by podľa neho začínali s platom na úrovni priemernej mzdy. Návrh má byť predmetom verejnej diskusie. "Prosím zdravotné sestry, aby sa na to pozreli bez emócií," uviedol Matovič.

Sestry bez praxe by mali mať podľa neho plat na úrovni priemernej mzdy. Koeficient minimálnej mzdy sa im má zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy. Koeficient pri sestrách so špecializáciou by sa mal zvýšiť z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Mzdy sestier sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov - koeficient by sa mal za každý odpracovaný rok zvýšiť o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov. Minimálny mzdový nárok pre sestru s 30-ročnou praxou by tak bol rovnaký ako pre sestru s 20-ročnou praxou, a to 1,2-násobku priemernej mzdy.

Matovič tiež poukázal na mzdový automat, podľa ktorého by sa v budúcom roku mali všetkým zdravotníkom zvýšiť platy o 6,88 percenta.

Na ambulantné sestry sa zabudlo

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) upozorňuje, že sa pri zvýšení platov sestier zabúda na tie v ambulantných zariadeniach. Poukazuje, že návrh sa týka len jednej tretiny všetkých sestier pracujúcich na Slovensku a tie ani nie sú s návrhom spokojné. TASR stanovisko poskytla prezidentka zväzu Jaroslava Orosová.

"Návrh ministra financií nepovedie k ničomu inému ako k likvidácii ambulantného sektora s následným kolapsom nemocníc," podotkla Orosová. Priblížila, že z návrhu sú vynechané ambulantné zariadenia, ktoré sú tiež financované zo štátneho rozpočtu cestou platieb od zdravotných poisťovní, ale majú si nájsť vlastné zdroje na zvýšenie platov sestier. "Ambulancie nebudú bez dofinancovania v žiadnom prípade mať zdroje na to, aby dokázali svojim sestričkám ponúknuť rovnaké platy ako ústavné zariadenia, a tým zachovať svoju existenciu," upozornila Orosová s tým, že štát je k ich výzvam hluchý a ambulantný sektor návrhom odsúdil na rýchly zánik.

Prečítajte si tiež: