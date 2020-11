Takýto advent ešte Slovensko nezažilo. Počas troch víkendov do Vianoc by sa mali uskutočniť ďalšie kolá plošného testovania. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) to okrem lockdownu považuje za jediný spôsob, ako poraziť pandémiu nového koronavírusu. Podporu však nenašiel u koaličných partnerov a najnovšie ani u odbornej obce. Konzílium odborníkov sa zhodlo, že celoplošne testovať Slovákov už netreba. Experti odporúčajú, aby bolo testovanie dobrovoľné, bezplatné a aby sa využili mobilné odberné miesta. Čo na to Matovič?

Ústredný krízový štáb tri dni rokoval, ako sa uskutoční decembrové celoplošné testovanie. „Rôzne zložky štátu, ktoré sa budú podieľať na plánovaní, majú prísť s presným návrhom, ako zrealizovať 8 miliónov testov v priebehu troch decembrových víkendov,“ priblížil svoju pôvodnú predstavu premiér Igor Matovič.

Premiér chcel celoplošne testovať rovnakým spôsobom, ako to bolo v novembri. Na prvom kole by sa zúčastnili všetci Slováci, ďalšie by sa konali v najviac postihnutých oblastiach. Podporu však nenašiel u koaličných partnerov ani u odborníkov.

Matovič naznačil, že dobrovoľnosť testovania sa cez víkend 21. a 22. novembra neosvedčila. Prišla len necelá tretina ľudí. „Bol to test, či dokážeme ísť do ďalších testovaní čisto iba na dobrovoľnej báze, lebo ak by sme mali testovať celé Slovensko a nakoniec nám príde 20 - 25 % ľudí, tak by to boli doslova vyhodené peniaze,“ poznamenal. V tom prípade podľa Matoviča ostáva už len zatvorenie krajiny, teda lockdown.

Na to, aby bolo ďalšie kolo dobrovoľné a nebolo celoplošné, nahováral Matoviča aj Richard Sulík z SaS. Minister hospodárstva navrhoval pretestovať len najviac zasiahnuté regióny. „Keď máte počet nakazených, ktorý je nižší ako chybovosť toho testu, napríklad Bratislava, to fakt nemá žiaden zmysel,“ zhodnotil šéf strany Richard Sulík.

Tentoraz sa však proti Matovičovi postavili už aj odborníci. V spoločnom stanovisku konzília odporučili, ako ďalej testovať antigénovými testami. Zhodujú sa, že to treba robiť cielene a teda nie na celom Slovensku. „Konzílium odborníkov neodporúča ďalšie kolá celoplošného testovania najmä preto, že odčerpá energiu už teraz vyčerpaným zdravotníckym pracovníkom,“ uviedli v stanovisku.

Koho odporúčajú testovať odborníci obyvatelia obcí, kde je veľa nakazených

učitelia a starší žiaci v školách pacienti a personál v nemocniciach

dôchodcovia a chorí v zariadeniach sociálnych služieb

pracovníci kritickej infraštruktúry, dôležití pre chod štátu, ako je energetika, doprava, potravinárske firmy, obchody, pošty, banky, armáda, polícia, hasiči zamestnanci veľkých firiem

osoby, ktoré žijú v uzavretých komunitách, ako sú osady

Uznali pritom prínos novembrového plošného testovania, keď sa podarilo zachytiť a izolovať 38-tisíc pozitívnych prípadov. Zmeniť by sa mal aj spôsob komunikácie, aby ľudia pochopili význam testovania, čím sa zároveň zvýši aj jeho efekt. Pripomínajú, že negatívny výsledok antigénového testu nie je priepustkou na slobodu. Naďalej treba dodržiavať hygienické opatrenia a obmedziť sociálne kontakty na minimum.

Tresty za neúčasť na testovaní podľa nich nepomôžu, odporúčajú, aby bolo dobrovoľné. „Represia osôb, ktoré sa na testovaní nezúčastnia, môže vyvolať vlnu nevôle k testovaniu a k ďalším protiepidemickým opatreniam vrátane očkovania,“ napísali. Proti ďalšiemu plošnému testovaniu je aj Únia miest Slovenska.

