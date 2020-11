Štvrtým kolom plošného testovania, ktoré sa má konať už tento víkend, sa to nekončí! Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu oznámil, že do Vianoc nás čakajú ďalšie kolá testov. Vláda už pre tento účel plánuje nákup ďalších miliónov antigénových testov.

Nedá sa nič robiť, aj po troch kolách testovania máme stále len dve možnosti – buď lockdown alebo ďalšie plošné testovanie. S týmto posolstvom predstúpil pred verejnosť premiér v stredu po rokovaní vlády. „Chceme znižovať počty pozitívnych prípadov, nechceme sa len prizerať,“ povedal Matovič.

Vláda podľa premiéra dostala úlohu od konzília, pandemickej komisie aj krízového štábu, aby zabezpečila do Vianoc stav približne 500 pozitívnych prípadov denne a po Vianociach okolo 400 pozitívnych prípadov denne. Kabinet preto pripravuje nákup ďalších 11 miliónov antigénových testov. „Aby sme boli schopní splniť úlohu, aby sme masívnym testovaním znižovali počet pozitívnych prípadov, keďže nechceme zbytočne ľudí nechať doma bez práce,“ vysvetlil Matovič.

Dodatočných 11 miliónov testov by Slovensku malo stačiť na ďalšie dve až tri kolá plošného testovania. V ktorých dátumoch by sa mali ďalšie kolá testovania konať, Matovič nespresnil. Premiér zároveň dodal, že stav okolo 400 nových prípadov denne by mohol byť po Vianociach vo väčšine okresov Slovenska vstupenkou detí do škôl.

Kabinet zatiaľ nákup ďalších testov neschválil. V stredu večer by o tom ešte mala rokovať koaličná rada a definitívne ho má potvrdiť štvrtkové rokovanie vlády.

