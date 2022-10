Igor Matovič plánuje vracať ľuďom časť peňazí za večeru v reštaurácii či za služby u kaderníka! Ďalší megalomanský nápad ministra financií už prešiel v parlamente bez väčšieho povšimnutia prvým čítaním. Analytik aj podnikatelia v tom však zmysel nevidia. Nereálny je vraj aj termín, kedy chcú návrh spustiť. Čo na to hovoria podnikatelia a ako to má vyzerať v praxi?

Expremiér vytiahol na stôl ďalší „atómový kufrík“, ktorým, ako tvrdí, chce pomôcť ľuďom v ťažkých časoch. Navrhuje odmeňovať ľudí, ktorí sa navečerajú v reštaurácii alebo sa dajú ostrihať. Po naskenovaní QR kódu z bločku pomocou aplikácie by im potom Finančná správa vrátila určitú časť zaplatenej sumy.

„Cieľom návrhu je podporiť Finančnú správu v boji s daňovými podvodmi, aby bolo v štátnej kase viac prostriedkov na pomoc obyvateľstvu,“ objasnil mediálny tím strany OĽaNO. Ide o poslanecký návrh, o ktorom zatiaľ politici nekomunikujú. Na podrobnosti sme sa pýtali aj predkladateľov, no vyzerá to tak, že ich presné znenie nepoznajú ani oni sami.

Zatiaľ nie je zrejmý ani presný zoznam prevádzok, kde by novinka platila. „Má sa to týkať tovarov a služieb, ktoré určí vláda, a tá, bude to konkretizovať podľa toho, kde sa jej zdá, že vzniká najväčšia daňová medzera,“ informovala predkladateľka a poslankyňa OľaNO Anna Andrejuvová. Konkrétna nebola ani v ďalších otázkach.

„Bude to určované v nejakom čase, to znamená, že to môže trvať mesiac aj tri mesiace. Ten návrh zákona nehovorí o tom, že dnes to budú iba gastro alebo iba barberske a kadernícke služby. Operatívne to vie vláda určiť hneď a ľudia si budú môcť stiahnuť takú aplikáciu, kde si len oskenujú blok a ak to bude tento tovar alebo služba v tom čase, tak sa im prirátajú peniaze, ktoré im prídu na účet, tzv. cashback,“ dodala.

Matovič chce z bločka vracať 20 % sumy. „Podotýkam, to nie je, aj keď sa to na prvý pohľad zdá, len výška DPH, je to viac ako DPH,“ uviedol minister financií. Zdôraznil aj možnosť, že odmenu nedostanú stravníci vždy, ale napríklad iba večer a nie v čase obeda. „Keď tých zákazníkov býva menej,“ podotkol Matovič.

Podnikatelia ani netušili, že sa takáto novinka chystá. Z návrhu nie sú nadšení „Môj názor je taký, že je to hlúposť, strašná byrokracia a zase zbytočne vyhodené peniaze zo štátneho rozpočtu. Dúfam, že to neprejde,” odvetila kozmetička Ivetka zo salónu v Trnave.

