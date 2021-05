Minister financií Igor Matovič (OĽANO) avizuje daňovo-odvodovú reformu, ktorú chce verejnosti predstaviť v dohľadnej dobe. Oznámil to na sociálnej sieti s tým, že Slovensku chýbajú pre koronakrízu v rozpočte miliardy eur a ak sa má krajina zmeniť na sociálny a prorodinný štát, nemôže to urobiť na ďalší dlh. „To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH," uviedol. Ešte v sobotu (1. 5.) pritom Matovič napísal, že vyššie dane a odvody môžu zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí.

Podľa informácií Denníka E chce Matovič navrhnúť zvýšenie štátnej podpory na zhruba 200 eur na mesiac na jedno nezaopatrené dieťa, čo by sa malo financovať drastickým nárastom sadzby dane z pridanej hodnoty.

„Zvýšenie štátneho príspevku by pri vyše milióne detí stálo takmer dve miliardy eur ročne a jediný spôsob, ako to aspoň sčasti zaplatiť bez zvyšovania priamych daní a odvodov, je podľa úvodných prepočtov zvýšenie hornej sadzby DPH na 25 percent,“ uviedol Denník E. Slovensko by tak spolu so Švédskom a Chorvátskom malo druhú najvyššiu DPH v Európskej únii. Na prvom mieste sú Maďari s 27-percentnou DPH.

Matovič ako príklad uviedol život osamelej matky s dvoma deťmi pracujúcej za minimálnu mzdu. Za svoju mesačnú prácu spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi na deti dostane podľa ministra zhruba 606 eur v čistom. „Môj vysnívaný 'sociálny štát' po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od leta chystám, tejto istej matke poskytne zhruba 1021 eur mesačne," tvrdí Matovič.

