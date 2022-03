Z jednej krízy do druhej. Covid ešte ani nestihol odznieť a už tu máme ruskú inváziu u nášho suseda. Matematik Richard Kollár hovorí, čo nás pandémia naučila pandémia o vojne na Ukrajine a v čom sú si podobné.

V niečom je vojna na Ukrajine veľmi podobná s pandémiou koronavírusu, napríklad nikto dnes nevie dokedy potrvá. „Keď sme počuli o novom víruse v Číne koncom roka 2019, asi málokoho napadlo, že o ňom budeme dennodenne počuť v našich správach ešte aj v roku 2022,“ uviedol matematik Richard Kollár na sociálnej sieti.

Anketa Ako dlho potrvá vojna na Ukrajine podľa vás? Krátko, niekoľko týždňov. 30% Niekoľko mesiacov určite, možno aj pár rokov. 11% Viac ako päť rokov. 3% Netuším. 56% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Po prvej vlne pandémie na jar 2020 nik nečakal, že prídu ďalšie a ďalšie mohutnejšie vlny, ktoré nás úplne zomelú. Ani dnes však nie je jasné, či a ako bude pandémia pokračovať. Omikron je nateraz asi vyriešený, ale čo presne bude ďalej netušíme. Podobne je to s časovou škálou vojny na Ukrajine. Jej rozsah a ani dĺžku trvania si dnes nevieme úplne predstaviť.

„Môže to trvať mesiace aj roky, zmeniť sa na partizánsku vojnu. Ktovie. Rozhodne momentálne uvažujeme a konáme tak, ako keby to bolo len krátkodobé. Nemusí to však tak byť,“ upozornil matematik.

Pandémia zasiahla celý svet

Keď sa koronavírus objavil v Číne, nerátalo sa, že to bude globálny problém. Mnohí si vážnosť situácie nepripúšťali ani vtedy, keď sa prvé prípady objavili v talianskom Bergame.

„Podobne je to s touto vojnou. Zatiaľ sa zdá väčšine vzdialená, ale zrejme nebude trvať dlho a aspoň nepriamo sa dostane všade, minimále u nás, v susednej krajine. Takmer všade bude cítiť jej dôsledky, či už spôsobom života, alebo prítomnosťou utečencov, alebo životnou úrovňou, ktorú vojna prirodzene znižuje,“ priblížil matematik.

Aj vojna môže zmeniť náš život od základov

Kým pri pandémii sa tiež najprv nakazilo len pár ľudí, dnes už covid prekonali milióny ľudí po celom svete a ďalšie milióny ochoreniu podľahli. Pandémia zasiahla do všetkých aspektov nášho života a zmenila naše dlhoročné návyky.

„Táto vojna možno nebude iná. Dnes nevieme, koľko utečencov ku nám príde, ani vlastne z ktorých krajín. Nevieme vôbec odhadnúť, ako dlho zostanú a ako to zmení našu spoločnosť. Nie je jasné, ako budeme fungovať s energiami, ktorých primárnym dodávateľom je stále Sovietský zväz,“ zamýšľa sa matematik.

Pozor, čomu veríte

Už počas pandémie spoločnosť musela čeliť krutej informačnej vojne, mnohokrát podporovanú práve Soviestskym zväzom. Bezohľadná kampaň poplietla takmer polovicu našich občanov, ktorí uverili alternatívnym liekom namiesto očkovaniu.

„Dva roky dozadu by málokto tipoval, že túto informačnú vojnu naša spoločnosť tak zúfalo prehrá. A tak isto je dnes ťažké si predstaviť, že by niekto mohol nerozumieť konceptu agresor Sovietsky zväz, napadnutá Ukrajina. Zatiaľ sú to len šialení jednotlivci. Ale sme možno len na začiatku,“ doplnil matematik.

Prečítajte si tiež: