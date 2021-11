Len v utorok potvrdili vedci nový variant koronavírusu B.1.1.529 v Juhoafrickej Republike, cez víkend hlásia prvé prípady omikronu prakticky z každého kúta sveta, vrátane susedného Česka. To len potvrdzuje, ako rýchlo sa nový variant šíri a jeho prenosu na Slovensko je prakticky nemožné zabrániť. „Nebude to asi trvať dlho, možno týždeň-dva,“ odhadol matematik Richard Kollár na svojej facebookovej stránke. Podľa neho časom tento variant u nás prevládne, ako to bolo v minulosti s deltou.

Kollár varuje, že nový variant treba brať veľmi vážne. „Zatiaľ sú o ňom len kusé správy, ale nie sú vôbec dobré. Ak sa potvrdia na väčšej škále, bude to dosť vážny problém. Asi oveľa vážnejší, ako tie, čo sme mali doteraz, aj keď je si to veľmi ťažké aj predstaviť.“

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je omikron zrejme oveľa infekčnejší, ako v súčasnosti celosvetovo rozšírená delta. Pravdepodobne má až 50 mutácií, čo podľa virológov predstavuje „vážny problém“ oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Aj preto ho svetové médiá označili za supermutant. WHO dodala, že nové mutácie u vírusov sú bežné a výnimkou nie je ani SARS-CoV-2. Aj mutácie so znepokojivými charakteristikami nakoniec vymiznú.

„Teraz neprepadajte strachu a nenakupujte do bunkrov pitnú vodu, toaletný papier a baterky. To ešte zatiaľ netreba. Ale je možné, že sa svetom preženie ďalšia vlna a pri nej bude potrebná na ochranu každého ešte silnejšia imunitná odpoveď ako doteraz,“ upokojil Kollár.

To, že Slovensko aktuálne zažíva silnú vlnu delty, by mohlo oslabiť vlnu, ktorú následne spôsobí omikron. Pomôže podľa neho, keď sa čo najviac ľudí dá zaočkovať. „Ak máte viac ako polroka po druhej dávke, určite choďte na tretiu. Ak ste prekonali dávnejšie infekciu, dajte sa čo najskôr zaočkovať. Ja sám čakám, ako mi o týždeň pípne SMSka, že sa už môžem dať zaočkovať treťou dávkou. Bude zrejme veľmi potrebná,“ radí odborník.

Mohlo by vás zaujímať: