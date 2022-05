Matematik sa tentoraz pozrel na problém pandémie zo sociologického hľadiska, teda na adaptáciu spoločnosti na život s ustavičnou hrozbou - ochorením COVID-19. Upozornil na dôležitú skutočnosť, na to, ako sa spoločnosť s hrozbami vyrovnávala v minulosti.

„Viacero vecí, ktoré dnes spoločnosť akceptuje napriek tomu, že nás ustavične systematicky zabíjajú, by bolo v minulosti neakceptovateľných (napr. vysoká rýchlosť masovej dopravy, elektrina v každom dome - samozrejme, mimo Sovietskeho zväzu, a pod.),“ uviedol Kollár v príspevku na sociálnej sieti.

Na druhej strane si treba podľa neho spomenúť na mnohé riziká, ktoré spoločnosť najprv akceptovala a po rokoch ich začala eliminovať, napr. fajčenie na verejnosti či rýchlosť jazdy dopravy v mestách. „Preto očakávam aj pri dlhom "endemickom stave" podobný vývoj. Najprv akceptovanie rizika - možno pár rokov budeme žiť s tým, že covid predstavuje aspoň občasne vysoké riziko minimálne pre časť obyvateľstva,“ tvrdí.

Postupne však vraj nastanú zmeny. „Následne však zrejme príde obdobie, keď sa začnú systematicky objavovať takmer všade na svete prvky, ktoré budú riziko znižovať. Bude to pravdepodobne čistenie vzduchu v školách a na pracoviskách, úplná redukcia neurgentných návštev u lekára bez objednania (t. j. čakanie v čakárni), zjednodušenie systému PN, a pod. Ale možno to budú aj faktory, ktoré budú v spore s inými dlhodobými trendami (napr. viac individuálnej dopravy, menej organizovaného turizmu, menší záujem o skupinové sociálne služby dôchodcov, a pod.) a tam to môže spôsobiť veľké nečakané prekvapenia,“ predpovedá matematik.

Dôležité je podľa neho uvedomiť si fakt, že koronavírus, aj v endemickej podobe, dlhodobo zasahovať do rôznych oblastí nášho života a môže výrazne zmeniť správanie obyvateľstva.

