Nemocnice sú pred kolapsom, premiér Eduard Heger už vo štvrtok priznal, že pľúcne ventilácie máme obsadené na 100 percent. Mnohým zdravotníckym zariadeniam chýbajú desiatky lekárov, pretože sa v prvej línii sami nakazili alebo musia byť v karanténe. Tí, ktorí ešte chodia do práce, ťahajú aj 24-hodinové služby a pomaly melú z posledného. Všetko pritom mohlo byť inak. Matematici prepočítali scenáre, ako by vyzerala situácia, keby sa dalo zaočkovať viac ľudí. Ich zistenia sú zarážajúce! Ak by sme mali len o 5 percent zaočkovaných vic, v nemocniciach by ležalo až o 1 000 pacientov menej.

Situácia je vážna najmä na východe krajiny. „Všetkých desať nemocníc je naozaj v kritickom stave. Personál je vyčerpaný, demotivovaný, musím povedať, že aj nezaplatený. Je tu veľký problém s tým, že nemocnice nemajú lôžka pre covidových pacientov," povedal tento týždeň predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Podobné problémy trápia aj druhú najväčšiu nemocnicu na Slovensku. Lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19 sú obsadené takmer na 90 percent, lekári sa musia rozhodovať, kto sa dostane na prístroje. Momentálne majú hospitalizovaných vyše 200 pacientov s ochorením COVID-19. „Voľných lôžok ostáva len pár. Výrazne sa však zhoršuje situácia s kritickými pacientmi, ktorých je štvrtina. Je to naozaj vážne - rozhodovať, kto sa dostane na prístroje. Sme opäť v situácii, že musíme zvažovať okolnosti a zdravotný stav pacienta,“ povedal generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ján Slávik.

Takéto rozhodnutia by však lekári vôbec nemuseli robiť, ak by Slovensko nebolo na chvoste krajín v zaočkovanosti. Dvomi dávkami máme momentálne zaočkovaných približne 45 % populácie. Dáta ukazuú, že tretia vlna je najmä vlnou neočkovaných. Zhruba tri štvrtiny nových pozitívne testovaných prípadov sú neočkovaní ľudia. Medzi hospitalizovanými tvoria až 80 %. Matematici Richard Kollár a Martin Šuster, ktorí sa téme koronavírusu dlhodobo venujú, pripravili scenáre, ako by vyzerala pandémia, ak by sme na Slovensku mali 30-percentnú až 90-percentnú zaočkovanosť. „Hlavná motivácia pre našu analýzu je aktuálna situácia v nemocniciach. Asi ste postrehli verejnú výzvu tisícov lekárov, ktorí sú unavení a frustrovaní z toho, že musia liečiť tisíce ťažkých prípadov, ktorým sa dalo predísť. Naozaj už narážame na naše kapacity. Vieme, že jediné dlhodobé riešenie pandémie je zaočkovať sa (alebo prekonať covid). Takže sme chceli vedieť, ako by lepšie zaočkovanie mohlo pomôcť so situáciou v nemocniciach,“ vysvetlil matematik Martin Šuster.

Ak by sme mali dnes zaočkovaných menej ľudí, len 30 % populácie, situácia by bola neúnosná. V nemocniciach by ležalo viac ako 12 500 pacientov. V deň výpočtov sme ich mali 2 600. Celkovo by počas delta vlny pri 30-percentnej zaočkovanosti skončilo na lôžku viac než 41-tisíc covid pacientov.

Zaujímavý výpočet vyšiel matematikom pri 50-percentnej zaočkovanosti. V nemocniciach by bola situácia citeľne lepšia. „Náš odhad je, že v nemocniciach by bolo dnes približne 1 561 pacientov s covidom namiesto viac ako 2 600. To je o 41 % menej ako v súčasnosti, pri zvýšení zaočkovanosti len o 5 percentuálnych bodov,“ tvrdí matematik Richard Kollár. Zároveň by o 41 % klesol aj celkový počet ľudí prijatých s covidom do nemocníc od začiatku delta vlny až dodnes, z aktuálnych 8 702 na odhadovaných približne 1 802. „Dnešný stav by sme pri zachovaní opatrení dosiahli približne až o 32 dní, čo by nám azda dalo viac času na zvládnutie tejto vlny, najmä v nemocniciach,“ dodal.

