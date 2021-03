Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si k včerajšiemu dňu splnilo 81 % obyvateľov, čo predstavuje 4 557 000 sčítaných. Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Najvyšší podiel sčítaných má Žilinský kraj a najnižší Košický kraj.

Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. „Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur," informovala hovorkyňa pre sčíanie obyvateľov Jasmína Stauder.

„Zostáva doslova pár hodín do ukončenia elektronického sčítania, vyzývame preto obyvateľov, aby čas do 31. 03. do polnoci ešte využili na možnosť sa elektronicky sčítať. Zároveň ďakujeme každému, kto tak už urobil," pripmenula generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková.

Ako sa sčítať?

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Výsledky v jednotlivých krajoch! » » »