Návrat do školských lavíc bude náročný najmä pre rodičov prváčikov. Základná výbava prváka ich totiž bude stáť viac ako 200 eur. „To, čo je pre jednu rodinu možno nepatrná suma môže u inej výrazne narušiť rodinný rozpočet. Počítať však treba aj s výdavkami na dopravu, krúžky, výlety, ale aj vreckové,“ hovorí Lukáš Nemergut, odborník na osobné financie z Partners Group. Zároveň radí, ako sa popasovať so zvýšenými výdavkami na školu.



Na vyššie ceny upozorňuje aj analytička analytička WOOD & Company

Eva Sadovská. "V prípade výrobkov z papiera sú ceny aktuálne medziročne vyššie o 16,2 %. Za písacie a kresliace potreby si priplácame oproti vlaňajšiemu roku 10,9 %. Vyplynulo to z júnových údajov Eurostatu," hovorí Sadovská. "Štartovné náklady na školáka sa pohybujú od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko stoviek eur. A to môže byť pre mnohé domácnosti finančná záťaž."

Preto je vhodné myslieť na to v predstihu a tieto výdavky zakomponovať do rodinného rozpočtu. "Ak sa vyberieme na nákupy, tak s dobrým nákupným zoznamom. Je vhodné ceny porovnávať. Pokojne môžeme využiť aj zľavy, ale na druhej strane im nepodľahnúť a nenakúpiť aj to, čo v skutočnosti nepotrebujeme," uviedla Sadovská.



Jej slová potvrdzuje aj Nemergut, ktorý hovorí, že síce ide o mimoriadne výdavky, no to, že dieťa raz nastúpi do prvej triedy vedia rodičia prakticky už pri narodení. To im dáva priestor na dostatočne dlhú prípravu. „Ak rodičia nemysleli na zvýšené výdavky spojené so školou vopred, musia počítať s tým, že jednorazovo zaplatia od dvoch stoviek eur vyššie, čo už môže narušiť bežný chod domácnosti. Preto radím urobiť si presný zoznam toho, čo dieťa do školy potrebuje, nastaviť si orientačný rozpočet a toho sa držať,“ odporúča odborník na financie.



Pomôcky, bez ktorých sa dieťa v škole nezaobíde zverejňuje väčšina škôl na svojich stránkach. Aj keď najvyššie výdavky čakajú práve rodičov prvákov, rodičia starších detí nie sú od výdavkov navyše ušetrení. „Taška, peračník, úbor na telesnú či potreby na výtvarnú výchovu poslúžia aj niekoľko rokov. Pri starších deťoch sa príprava predraží pri vyšších výdavkoch na oblečenie, mobil a počítač,“ upozorňuje odborník. Nákupom pomôcok výdavky na školu nekončia.



Počas školského roka je potrebné platiť za cestovné výdavky, rôzne poplatky za krúžky a iné voľnočasové aktivity, školské výlety a školák by mal dostávať aj malé vreckové. „To je dôvod, prečo všetky väčšie výdavky treba plánovať vopred, zahrnúť ich do plánovaných výdavkov domácnosti a prípravu na ne rozložiť v čase,“ dodáva Nemergut.

