Namiesto toho, aby sme problém riešili, siahame po tabletke. Keď nám jedna nestačí, dáme si rovno aj druhú a tretiu. Závislosťou od benzodiazepínov, malých „chemických zázrakov“, ktoré prinášajú upokojenie, trpí čoraz viac Slovákov. Či už sú to študenti, pracujúci, alebo verejne známe osoby.

Lieky na spanie dostali najnovšie na psychiatriu aj hokejového búrliváka Martina Réwaya (28). O svojich problémoch prehovoril otvorene na Instagrame. „Ahojte, nie som tu pre alkohol ani drogy, takže nešpekulujte. Som tu pre prášky na spanie a je to ťažšie, ako si myslíte. Všetkým radím, aby sa tomu oblúkom vyhli,” odkázal Réway. Nie je to však prvýkrát, čo mal náš útočník psychické problémy.

Rodák z Prahy prednedávnom v šou Richarda Lintnera Citronáda priznal, že v minulosti trpel depresiami. „Mal som roky, keď som mal veľké depresie a vystupovanie v televízii nebolo pre mňa príjemné,” priznal Réway. A nie je sám.

Podľa všeobecného lekára Mariána Šótha pacientov s rovnakými problémami pribúda každým rokom. „Ja ako všeobecný lekár vidím obrovský nárast psychických ochorení u mladších jedincoch. Niekedy sme takéto problémy riešili vo vekovej kategórii po odchode do dôchodku, keď takíto ľudia mali problémy so spánkom, s vyrovnávaním sa so situáciou, že prišli o prácu. Ale v súčasnosti naozaj vidím – a je mi to ľúto – že veľa mladých ľudí trpí psychickými poruchami, majú problém sa adaptovať na vysokoškolské štúdium, majú problém sa adaptovať v práci, majú problémy so spánkom, s panickými úzkosťami či depresiami,” vysvetľuje lekár.

Všeobecní lekári sú pritom tí, s ktorými pacient prichádza do prvého kontaktu. Ak uznajú za vhodné, pacientovi predpíšu potrebný liek, či už je to ten na spánok, alebo proti úzkostiam. „Všeobecný lekár alebo primárny pediater môže pri krátkodobých stavoch predpísať aj lieky na úzkostné poruchy či poruchy so spánkom. Toto spektrum je bez preskripčného obmedzenia na všeobecného lekára a primárneho pediatra,” hovorí Šóth.

