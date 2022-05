Postaviť a sprevádzkovať úplne nové nemocnice, zrekonštruovať tie staré a rozšíriť kapacity o stovky lôžok. To sú v skratke úlohy, ktoré musíme splniť do konca roka 2025, za čo dostaneme z Európskej únie (EÚ) 1,2 miliardy eur. Viacerí odborníci sa zhodujú, že to už nestihneme a peniaze nám prepadnú. Pochybiť mal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) a v kuloároch sa už šepká o jeho výmene. Dôležité rozhodnutie o miliarde vraj teraz opäť závisí od exministra Marka Krajčího (48).

Od roku 1989 štát postavil a sprevádzkoval iba jednu novú nemocnicu – Nemocnicu sv. Michala v Bratislave, ktorá patrí pod ministerstvo vnútra. Ďalšiu postavila a otvorila v Michalovciach investičná skupina Penta.



Teraz má Slovensko jedinečnú šancu postaviť a zmodernizovať ďalšie nemocnice. Z Bruselu máme na to sľúbených 1,2 miliardy eur. Tlačí nás však čas. Na projekty a realizáciu zostáva 3 a pol roka, čo je podľa viacerých odborníkov dnes už nesplniteľná úloha. „Do konca roka 2025 musíme sprevádzkovať úplne nové špitály s 870 lôžkami, zrekonštruovať zariadenia so 495 posteľami a mať hotovú hrubú stavbu nových nemocníc s kapacitou pre 1 035 pacientov. Problém je, že tento záväzok už nemáme šancu splniť,“ upozornil bývalý poslanec NR SR Miroslav Beblavý.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) pritom naťahuje čas. Výzvy na stavbu a rekonštrukciu nemocníc malo pôvodne vyhlásiť v apríli, ale odložilo to na september. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) najnovšie avizoval, že situáciu vyrieši do konca júna. Definitívne politické rozhodnutie by malo prísť z Úradu vlády. „Premiér Eduard Heger je za to, aby sa tak udialo čo najskôr, všetko to však záleží od vypracovania podkladov na ministerstve zdravotníctva,“ reagovala Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková.

Najbližšie k realizácii je nová univerzitná nemocnica v Martine. Podľa koordinátorky projektu Martiny Antošovej na výstavbe nemocnice, ktorá by slúžila pacientom z celého Slovenska, začali pracovať už pred štyrmi rokmi. Stále však nevedia, či sa bude stavať. „My sme už v podstate po termíne. Ministerstvo zdravotníctva sa už vyjadrilo, že nám dáva plnú podporu. Napriek tomu, že naša nemocnica je uvedená aj v Programovom vyhlásení vlády SR, stále nemáme definitívne potvrdené, či sa bude realizovať. Od nástupu tejto vlády sme ešte nedostali na prípravu ani euro,“ uviedla Antošová pre Aktuality.sk



Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič (obaja OĽaNO) si v tejto otázke zavolali na pomoc bývalého ministra zdravotníctva Marka Krajčího, ktorý je dnes radovým poslancom NR SR za OľaNO. Bývalá asistentka Krajčího Helena Hlubocká je navyše poradkyňou premiéra pre zdravotníctvo. Samotný Krajčí zas má byť poradcom Matoviča. „Neviem, či je politicky korektné, aby o tom rozhodoval bývalý minister Marek Krajčí, ktorý v podstate na pozícii ministra zdravotníctva úplne zlyhal, a jeho bývalá asistentka,“ kritizovala to Antošová.



Krajčí vraj bežne chodí na rokovania o tejto téme, na ktorých je aj minister Lengvarský. Podľa informácií Antošovej exminister výstavbu martinskej nemocnice blokuje a presadzuje iné projekty.



Exminister priznáva, že začal pomáhať s implementáciou Plánu obnovy, aby peniaze neprepadli. Dôvodom má byť práve nespokojnosť s tempom ministra Lengvarského. „Žiaľ, implementačná agentúra vznikla až v októbri a do konca roku 2021 neurobila nič, najmä pre zlú koordináciu procesov zo strany MZ. Implementácia Plánu obnovy na MZ výrazne zaostávala napriek tomu, že MZ SR bol pôvodne jeden z najlepšie pripravených rezortov. Preto ma pán premiér požiadal o účasť na viacerých stretnutiach organizovaných na Úrade vlády SR,“ povedal Krajčí pre Plus JEDEN DEŇ.



Na rokovaniach sa zúčastňuje ako tímlíder OĽaNO pre zdravotníctvo. Poradcu Matovičovi podľa svojich slov nerobí a odmieta, že by blokoval výstavbu martinskej alebo inej nemocnice. „Nikto v súčasnosti nič nebrzdí, skôr sa každý snaží dohnať zameškané,“ vyjadril sa exminister. On sám z Plánu obnovy podporuje rozostavanie Rázsoch do úrovne hrubej stavby a dostavanie dvoch veľkých koncových nemocníc.



Minister Lengvarský reagoval len všeobecne cez svoje tlačové oddelenie. Termíny vraj nateraz stíhajú. „MZ SR eviduje viacero rozpracovaných projektov, ako aj spôsobov, ako realizovať investície v požadovaných lehotách. Naším cieľom je splnenie všetkých cieľov a míľnikov v našej gescii, ktoré zvýši dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov,“ uviedol rezort.



Podľa odborníka na zdravotníctvo Petra Pažitného, ktorý radil viacerým ministrom, má štát len jednu možnosť, ak chce plánované projekty stihnúť zrealizovať. A to okamžitým a významným zapojením súkromného sektora. „V princípe štát bez pomoci veľkých hráčov ako Penta či Agel a menších súkromných investorov nie je schopný uvedené ciele dosiahnuť,“ vyjadril sa Pažitný.



