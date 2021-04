Situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje. Ministerstvo zdravotníctva to pripisuje dôslednému dodržiavaniu opatrení zo strany verejnosti. Podľa regionálnej charakteristiky COVID-automatu budú mať už len dva okresy v zóne s najvyšším stupňom varovania.

Čierna farbu a teda IV. stupeň varovania bude od pondelka platiť v okresoch Poprad a Kysucké Nové Mesto. V bordovej zóne ich bude 36, v červenej bude 39 okresov. Do najnižšieho, I. stupňa varovania sa dostali dva okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce.

Krajina ako celkom naďalej zostáva v čiernej farbe, už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. „Pod hranicou 3000 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sme už niekoľko dní, ak udržíme pozitívny vývoj poklesu v číslach, postupne sa Slovensko môže prepnúť do tzv. bordovej farby už 19. apríla," informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Dodala, že očkovanie v našej krajine plynule pokračuje. Aktuálne je aplikovaných 1 022 654 dávok, druhú dávku už dostalo 263 913 ľudí. Očkuje sa plynule aj v zariadeniach sociálnych služieb. V 74-percentách týchto zariadení je už aplikovaná prvá dávka očkovacej látky, druhou dávkou sa už očkovalo v 44 percentách.

Vakcíny postupne prichádzajú na Slovensko. Do konca apríla očakávame 292 500 očkovacích dávok od spoločnosti Pfizer a Biontech, 80 400 dávok od Moderny, 200 000 od Astra Zenecy a koncom apríla 26 400 dávok od Johnson & Johnson.

