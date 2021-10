Cestovanie dnes so sebou nesie viaceré úskalia. Niektoré krajiny vyžadujú na vstup negatívny PCR test. Ten potrebovali aj Juraj s manželkou pred odletom na jesennú dovolenku. Zašli teda na test do súkromného testovacieho centra v obci Mliečany. Výsledok testu ich poriadne šokoval. Kým manželke prišiel negatívny výsledok, Jujarovi zasvietil pozitívny. Obaja sa preto obrátili na Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a dali sa pretestovť ešte raz. V tomto prípade skončili obaja s negatívnym výsledkom. „Presne to isté sa stalo aj ďalším 10 - 11 párom, ktoré boli na rovnakom testovacom mieste," povedal Juraj v reportáži TV JOJ.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v okrese Dunajská Streda potvrdil, že sa momentálne zaoberajú viacerými podobnými prípadmi z daného testovacieho centra, ktoré im nahlásili nespokojní občania. Falošná pozitivita je častejšie spájaná s menej presnými antigénovými testami, no môže k nej dôjsť aj pri PCR testoch.

Pretože manželom vyšiel prvý raz test pozitívny, na dovolenku odletieť nemohli. Peniaze za zájazd už neuvidia. „Takéto prípady nevedia cestovné kancelárie refundovať, odškodňovať či ponúknuť klientom náhradný zájazd alebo zľavu, pretože toto sú služby, ktoré sú jednoznačne zmluvne objednané záväzne. Všade sú storno podmienky rôzne, ale pri stornovaní v čase niekoľkých hodín alebo dní pred nástupom na zájazd, tam sa už nedá počítať s nejakými možnosťami vrátenia sumy, či už čiastočnej alebo vonkoncom nie celej," vysvetlil nám Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).

Vybavovanie testu nemajú cestovky v kompetencii, je to na každom dovolenkárovi. Ak vám vyjde falošná pozitivita, je to len na vás. „Poistiť sa proti falošnej pozitivite nie je možné. Ak je na vstup do krajiny potrebný negatívny test, tak ho klient musí preukázať. A to je už na klientovi, koľko do testu investuje a kde sa dá otestovať. To už prevádzkovateľ, cestovná kancelária, nerieši," tvrdí Berkes.

Záchranou v takejto situácii môže byť špeciálne poistenie, ktoré prepláca aj prípad, ak vyjde klientovi pozitívny výsledok testu pred nástupom na dovolenku. Za ten si však treba vopred priplatiť. „Už v začiatkoch pandémie vznikli rôzne druhy týchto produktov. Dnes už si klienti môžu vybrať z viacerých druhov. Aby mali zájazd v takomto prípade preplatený, museli by mať v poistnej zmluve presne zakotvené, že im peniaze budú vrátené aj v prípade pozitívneho testu tesne pred nástupom. To už je produktom poisťovní, cestovné kancelárie klientom vedia v tejto veci poradiť, ak o to má klient záujem, cestovky to majú zmapované, ale potom to už klient musí riešiť s poisťovňami. Ale taká možnosť tu je," informoval Berkes.

