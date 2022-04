Možno si to neuvedomujete, ale aj vy nechtiac financujete vojnu na Ukrajine. Mnohé štáty Európskej únie sú závislé od dodávok ropy a zemného plynu z Ruska. O odstrihnutí sa od ruských dodávok sa dnes vášnivo debatuje ako o jednej zo sankcií proti Rusku, no keďže ide o náročnú a radikálnu zmenu, bude to ešte nejaký čas trvať. Preto sa Európska komisia a Medzinárodná energetická agentúra (IEA) rozhodli vypracovať manuál opatrení, ktorými sa môžeme začať riadiť už dnes. Okrem toho, že tak znížime závislosť EÚ od Ruska, pomôžeme Ukrajincom, taktiež klíme a navyše sa nám tak podarí ušetriť až 500 eur ročne. Stačí dodržať deväť pravidiel.

Dôsledky vojny na Ukrajine sa premietajú aj na účtoch Slovákov. Radikálne zdraželi potraviny, palivo, služby aj energie. Mnohí ľudia si už z výplaty nedokážu dovoliť to, čo kedysi a je potrebné sa v mnohom uskromniť. Odborníci na energetiku IAE zostavili manuál s deviatimi radami, vďaka ktorým dokáže jedna domácnosť ušetriť takmer 500 eur ročne. Navyše vďaka nim znížite závislosť od ruských palív, keďže až 70 percent z celkových príjmov z exportu plynu má Rusko práve od európskych odberateľov. Ak by sa týmito krokmi riadili všetci obyvatelia EÚ, ušetrili by sme asi pätinu barelov dovážanej ropy ročne a asi 15 percent dodávok zemného plynu dovážaného z Ruska.

1. Znížte kúrenie a používajte menej klimatizácie Zdroj: SHUTTERSTOCK

Priemerná teplota vykurovania v domácnostiach v celej Európskej únii je viac ako 22 °C, no v mnohých by stačila aj 19 °C alebo 20 °C. Znížením termostatu vo vašej domácnosti len o 1 °C by ste ušetrili približne 7 % energie, ktorú spotrebujete na vykurovanie. Za každý stupeň, ktorý v priemere znížite na vykurovanie, by ste si mohli ušetriť viac ako 70 eur z ročného účtu za energiu.

Ak bývate v budove s centralizovaným vykurovacím systémom, môžete v spolupráci so susedmi a správcami budovy preskúmať možnosť zníženia teploty spoločného kotla. Nastavením teploty vašej klimatizácie o 1 °C môžete znížiť spotrebu elektriny takmer o 10 % a ušetriť 20 eur ročne. Teplotu vykurovania a klimatizácie môžete znížiť aj vtedy, keď sa miestnosti nepoužívajú, alebo upraviť teplotu podľa typu miestnosti (nemusíte mať rovnakú teplotu napríklad v spálni a kúpeľni).

Nastavenie termostatu robí rozdiel nielen v domácnostiach, ale vo všetkých typoch budov – firmy a verejné inštitúcie by mali zvážiť uplatnenie tohto opatrenia aj v kanceláriách.