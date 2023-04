Na Slovensko sa dostalo kontaminované obilie z Ukrajiny! Podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozefa Bíreša je možné, že sa výrobky z tohto obilia dostali už aj do našich obchodov. Ako prebiehajú také kontroly, aké pesticídy objavili v obilí z Ukrajiny a aké zdravotné ťažkosti nám hrozia pri dlhodobej konzumácii?

Na Slovensko sa dostalo 1 500 ton kontaminovanej pšenice! Poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan iba pred niekoľkými dňami informoval, že v pšenici z Ukrajiny našli zvýšené množstvo pesticídu. Vlčan povedal, že ide o nebezpečnú koncentráciu chlór-pyrifosu, ktorý je v Európskej únii zakázaný. Nevyhovujúcu pšenicu našla potravinová správa v najväčšom mlyne na Slovensku. Mlyn v Kolárove musí teraz obilie zničiť.

Aby sa znížilo riziko dovozu kontaminovaných potravín z Ukrajiny, Úrad vlády ešte včera rozhodol o dočasnom zákaze dovozu obilia a iných agroproduktov. Od utorka by mal byť pozastavený dovoz nielen ukrajinského obilia, ale aj cukru, vína či ovocia a zeleniny. Informoval o tom Samuel Vlčan po mimoriadnom rokovaní.

Vlčan spresnil, že nezakazujú tranzit do prístavov, odkiaľ majú obilniny a olejniny prejsť do krajín, ktorým sú potraviny určené. Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš ubezpečil občanov, že všetky produkty, ktoré pochádzajú z Ukrajiny, sú analyzované a kontrolované.

Kontaminované zrno je momentálne stále v mlyne a rieši sa jeho likvidácia, jednou z možností je jeho spálenie.

Náhodné kontroly sa vykonávali už v júli minulého roku. „Tento rok sa vzhľadom na to, že sa návozy neskutočne zvyšovali, navýšila sa aj frekvencia kontrol. Od 5. apríla 2023 sme preto nariadili 100-percentnú kontrolu dovážaného obilia a múky. Robíme to v spolupráci s Finančnou správou, teda s colníkmi,” vysvetľuje Jozef Bíreš pre denník Plus JEDEN DEŇ.

A ako také kontroly prebiehajú? Článok pokračuje na druhej strane >>>