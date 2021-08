Mama letuška: 4 tipy, vďaka ktorým zvládnete návrat do školy ako profíčka

Viete, kto má najrušnejšie rána na svete? No predsa letušky! A tiež mamy, ktoré musia pripraviť raňajky pre celú rodinu, dohliadnuť na hygienu svojich ratolestí, odviezť ich do školy a ešte stihnúť vlastnú prípravu do práce. Znie to ako riadny masaker, čo poviete?