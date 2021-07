Slovenskom otriasla smutná správa o náhlom úmrtí Milana Lasicu. Práve vystupoval na výročnom koncerte orchestra Bratislava Hot Serenaders v Štúdiu L+S. Počas klaňačky po skladbe Ja som optimista skolaboval. Išlo o náhlu srdcovú príhodu. Oživiť sa ho už, žiaľ, nepodarilo.

Pre Denník N potvrdil jeho úmrtie aj jeden z účastníkov bratislavského koncertu. „Bola to náhla porucha srdcového rytmu. Bol som tam a podával som resuscitáciu s kolegami, kým prišla záchranka. Dospieval pesničku Ja som optimista v dobrej forme, bola klaňačka asi dvakrát a naraz sa pomaly zosunul k zemi. Parkrát sa ‚vrátil‘ a hýbal očami, ale nezvládol to. Bohužiaľ, je to pravda,“ uviedol divák.

Príčinu úmrtia potvrdil aj hlavný patológ Slovenska Michal Palkovič. „So súhlasom jeho najbližšej rodiny môžeme zverejniť, že bol dlhodobo liečený na problémy so srdcom a zomrel na javisku z dôvodu zlyhania srdca," uviedol Palkovič, ktorý je riaditeľom sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vyjadrenie prišlo potom, čo majstrovu smrť začali zneužívať konšpirátori. „Tento prípad sme preskúmali a akýkoľvek súvis s očkovaním môžeme jednoznačne vylúčiť. Pán Lasica bol očkovaný 3. februára," doplnil Palkovič.

Umelca začalo trápiť srdce už v roku 2015. Vtedy ho previezli do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a voperovali mu trojitý bajpas. Po náročnom zákroku sa úspešne zotavil.

„Srdcové zlyhávanie je stav keď je srdcový sval oslabený a nie je schopný plniť svoju prečerpávaciu funkciu, preto krv ktorá by mala byť vypudená smerom ku všetkým orgánov tela sa hromadí v žilovom obehu. Príčiny vzniku srdcového zlyhávania môžu byť rôzne a väčšinou vzniká ako pokročilý stav iného kardiovaskulárneho ochorenia," uvádzajú odborníci z Východoslovenského ústavu srdcovocievnych chorôb.

