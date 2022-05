Získať vlastnú strechu nad hlavou je pre Slovákov čoraz náročnejšie. Spolu so zdražovaním rastú aj ceny bytov a navyše citeľne stúpli úroky pri hypotékach. Tvrdšie podmienky dostali nielen noví žiadatelia o úver, ale aj tí, ktorí ich už splácajú. Komu sa skončí fixácia, banka mu zvýši splátku o desiatky eur mesačne. Tempo, akým banky zvyšujú úroky, zaskočilo aj odborníkov. Čo robiť, aby ste si nezruinovali rodinný rozpočet?

Za dva mesiace, odkedy zdvihla úrokové sadzby VÚB ako prvá banka na Slovensku, ju nasledovali už všetky. Niektoré zvyšovali sadzby opakovane, viaceré trikrát, rekordérom je ČSOB, ktorá prepisovala úroky štyrikrát za osem týždňov, naposledy od 15. apríla. Tatrabanka pristúpila k zmene k 7. aprílu, 10. apríla zvyšovala sadzby UniCredit Bank a od štvrtka 21. apríla zvýšila úroky na hypotékach Slovenská sporiteľňa.

Tempo, akým banky zvyšujú úroky, zaskočilo aj odborníkov. „Prekvapilo ma, aké rýchle a časté zvyšovanie bolo. Niektoré banky dokonca zvyšovali sadzby o viac ako 0,5 percenta, čo nie je zvykom. Štandardne sa navyšujú úrokové sadzby o 0,20 či 0,30 percenta,“ zhodnotil výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

Navyše v najbližších mesiacoch bude zdražovanie hypoték pokračovať. „Slovensko čaká ešte niekoľko kôl mierneho zvyšovania sadzieb. Sadzba by sa mohla dostať nad 2,5 percenta a v budúcnosti bude aj viac," predpokladajú analytici VÚB Zdeno Štefanides a Michal Lehuta.

Kým v posledných rokoch to boli preteky, ktorá banka podlezie latku a ponúkne čo najnižší úrok, teraz banky musia reagovať na zvýšenú cenu, ktorú platia za požičiavanie dlhodobých peňazí. K zvyšovaniu sadzieb prispieva aj vysoká inflácia a očakávania investorov, že základné úrokové sadzby čoskoro upraví smerom nahor aj Európska centrálna banka. Podľa analytika však zatiaľ nejde o nič extrémne. „To, čo sa aktuálne deje, predstavuje skôr návrat do normálu z obdobia, ktoré bolo extrémne lacné a spôsobilo navýšenie nehnuteľnosti,“ povedal Matej Dobiš.

So znepokojením to sledujú najmä domácnosti, ktoré splácajú. Pôžičky s úrokom pod 1 percento sú minulosťou. Po skončení fixácie im tak mesačná splátka zo dňa na deň vyletí o desiatky eur. Napríklad ak pri hypotéke 100 000 eur s 20-ročnou splatnosťou a 10-ročnou fixáciou banka začínala tento rok so sadzbou 0,99 percenta, teraz sa úroky navýšili už na 2,25 percenta. „Zmena v splátke sa tak oproti pôvodným februárovým sadzbám navýšila zo sumy 459,45 € na aktuálnych 517,81 €, čo robí mesačný rozdiel v splátke 58,36 eura a rozdiel v preplatení po desiatich rokoch, teda na konci fixácie, je viac ako 10 000 eur,“ konštatoval odborník Finančného kompasu.

Anketa Splácate hypotéku? Áno 40% Nie 60% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čítajte na ďalšej strane: Máte dve možnosti, čo môžete urobiť >>