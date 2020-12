Nakazených enormne pribúda. Stačia opatrenia, ktoré prijala vláda do Vianoc?

- Rokovala Pandemická komisia a v pondelok zasadne asi aj Ústredný krízový štáb, kde sa zvážia ďalšie opatrenia, aby sme zamedzili preťaženiu systému. Spúšťajú sa ďalšie mobilné odberové miesta a idú prázdniny do všetkých škôl. To všetko pomáha tomu, čo potrebujeme.

Dokedy musíme vydržať?

- Potrebujeme preklenúť asi ešte mesiac, lebo posledný týždeň začalo očkovať päť európskych krajín, plus tri ďalšie v Ázii, ako aj budúci týždeň Kanada a USA.

Nemocnice sa rýchlo plnia. Hrozí kolaps?

- Skôr ako iba chýbajúce lôžka ma znepokojuje úbytok už aj tak katastrofálneho nedostatku sestier a verejných zdravotníkov na testovanie a trasovanie. Chýbajú aj lekári anesteziológovia. Keby sme nemali už tri vakcíny v Európe, tak dlhodobo sa nemocnice ani testovanie nebude dať udržať. Najviac mesiac, dva.

Čo treba urobiť, aby sme zvládli Vianoce?

- Sú dva scenáre. Prvý scenár je samozrejme lockdown. Druhý scenár je, že sa budeme snažiť počty nakazených tak zraziť, aby sme mohli robiť aspoň individuálne športy, ísť do prírody a navštíviť tých najbližších.

Premiér stále hovoril o druhej možnosti plošne testovať. Má to podľa Vás význam?

- Každé testovanie má za následok zníženie či už dočasné alebo trvalé. Hromadné testovania majú svoju výhodu. Nedá sa síce logisticky otestovať celá krajina naraz, ale dajú sa otestovať skupiny.

Už je jasné, že ani to sa nestihne. Môžeme ísť cez sviatky navštíviť blízkych?

- Pri návštevách tých najbližších si musíme dať pozor a vôbec nie je hanba, ak navštívime starých rodičov v rúškach, alebo keď budeme koledovať a budeme mať rúška a odstupy. Vôbec nevadí, ak Dobrá novina bude koledovať vždy vo dvore a naši seniori ich budú počúvať cez otvorené dvere alebo okno. Rozumným spôsobom, dodržiavaním zásady R-O-R (rúško-odstup-ruky), budú môcť byť aj pekné Vianoce.

Stále častejšie sa skloňuje tretia vlna? Príde podľa Vás?

- Ja si nemyslím, že príde tretia vlna. Ak by už niečo prišlo, to by bola ďalšia epidémia. Nebude sa to volať tretia vlna, ale už príde nová epidémia, pretože očkovacia látka je na spadnutie. Ak by sa zaočkovalo príliš málo ľudí, môže prísť ďalšia epidémia koronavírusu. Nenazval by som ju ale treťou vlnou, ale nazval by som ju novou epidémiou.

