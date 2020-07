Na nový koronavírus zaberá 50 rokov starý liek, tvrdí český imunológ. Sám ním na COVID-19 liečil seba aj svojho syna. Užívať by sa však mal len pod dohľadom lekárov.

Český vakcinológ a vedúci lekár Centra očkovania a cestovnej medicíny v Hradci Králove Jiří Beran tvrdí, že ochorenie covid-19 sa dá liečiť. Jemu aj synovi mal pomôcť 50 rokov známy liek izoprinozín, ktorý sa používa pri nedostatku imunity, píše server idnes.cz. Obaja mali len mierny priebeh ochorenia.

Komplexný výskum tohto lieku však neexistuje a je dôležité, aby sa aplikoval správne. Užívať by sa mal len pod dohľadom lekára kvôli možným nežiadúcim účinkom. Zvyknú ho podávať pacientom s vírusovými ochoreniami na podporu imunity.

Po tom, čo lekár s liečbou oboznámil ďalších lekárov, izoprinozín predpísala aj lekárka dvadsiatim nakazeným v domove seniorov v Litovli pri Olomouci. Aj tým mal pomôcť.

„Tí ľudia boli vo veku 87 až 94 rokov. Boli to teda ľudia polymorbídni (s viacerými ochoreniami, pozn. red.). Dalo sa počítať s tým, že zomrú. Liek začali užívať a z tých dvadsiatich síce museli siedmich hospitalizovať pre zápal pľúc, ale všetci sa do domova dôchodcov vrátili živí a zdraví,“ opísal pre spomínaný server Beran.

Nie všetci však zdieľajú lekárov názor. Podľa iných tomuto lieku chýba podrobná klinická štúdia. „Z hľadiska štatistickej analýzy ide o malé čísla bez kontrol, takže výsledky sa nedajú riadne vyhodnotiť,“ povedal pre idnes.cz Vojtěch Thon, imunológ z Centra Recetox Masarykovej univerzity.

Podľa imunológa Berana štúdiu už nik neuskutoční. Liek vyrába po celom svete asi 40 firiem. Vzhľadom na to, že má 50 rokov, ani pôvodný výrobca naň už nevlastní licenciu. Investícia od súkromníkov, ktorá by pozitívne účinky lieku pri COVID-19 preukázala, by sa nevyplatila.