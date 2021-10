Lidl musí stiahnuť tony mäsa z Poľska: Obsahuje obrovské množstvá antibiotík!

Českí potravinoví kontrolóri nariadili reťazcu Lidl stiahnuť skoro 17,5 tony bravčového mletého mäsa pôvodom z Poľska. Zistili v ňom šesťdesiatkrát prekročený limit antibiotík! Ľudia by toto mäso nemali jesť a mali by ho vrátiť do predajne.