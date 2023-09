Aj vy si pri nákupe v potravinách ešte predtým, než niečo vložíte do košíka, skontrolujete zadnú etiketu výrobku? Či má napríklad mäsový výrobok vysoký podiel mäsa, koľko éčok obsahuje pečivo, alebo koľko cukru a soli sa nachádza vo vašom obľúbenom jogurte? Je to pochopiteľné, keďže každý z nás chce mať na stole čerstvé, no predovšetkým zdravé potraviny. Diskontný reťazec Lidl sa v čase zdražovania preto zaviazal ponúkať svojim zákazníkom zdravé potraviny a čo je najlepšie, za prijateľnú cenu. Zato, že svojim blízkym doprajete zdravý obed pripravený z čerstvých potravín bez zbytočných konzervantov a iných látok, si tak nepriplatíte ani cent.

Ak sa pýtate, ako niečo také vie diskontný reťazec garantovať, odpoveď je jednoduchá. Lidl dbá na to, aby boli dodávatelia držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov v oblasti bezpečnosti a kvality potravín. Dôležitá je tiež interná a externá kontrola kvality, pretože čím je potravina citlivejšia, tým musí byť jej analýza intenzívnejšia. Navyše, Lidl pristupuje k potravinám zodpovedne a aj nad rámec toho, čo vyžaduje slovenská legislatíva.

Dobrou správou je, že v predajniach už dnes nájdete rožky a chlieb bez éčok. Napríklad v obľúbenom Drevorubačskom chlebe znížili objem soli o 23 percent.

Na snímke pracovníčky v predajni Lidl v Šamoríne. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Aj so svojím dodávateľom MECOM pracuje Lidl na najlepších riešeniach pri redukcii soli v mäsových výrobkoch. „Všeobecne platí, čo sa týka množstva soli v hotových mäsových výrobkoch, že legislatívne je daný iba limit na jej maximálny obsah. Pre Lidl sme za posledný polrok znížili soľ vo všetkých výrobkoch v rozmedzí od 5 % až do 24 %. Pri Vysočine a Paprikáš saláme sme okrem redukcie soli navyšovali aj podiel hovädzieho mäsa. Z pôvodných 6 g sme ho upravili na aktuálnych 15 g v hotovom výrobku. V celej našej výrobnej prevádzke nepoužívame žiaden alergén a na výrobu mäsových výrobkov používame iba koreninové zmesi zložené z prírodných druhov korenín,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ MECOM – Miroslav Matvija.

Okrem redukcie soli sa usiluje reťazec so svojimi dodávateľmi aj o redukciu cukru. Príkladným je aj výrobca nealkoholických nápojov s dlhou históriou – Budiš, ktorý pre Lidl vyrába od júna 2021 obľúbené minerálne vody pod privátnou značkou Saguaro. V príchutiach citrón, pomaranč, grapefruit a malina zredukovali cukor až o14 percent.

Budiš vyrába pre Lidl od júna 2021 obľúbené minerálne vody pod privátnou značkou Saguaro. Zdroj: LIDL

Diskont zaradil do svojej ponuky aj jogurty s exkluzívnou receptúrou, ktoré neobsahujú éčka a ani rafinovaný biely cukor. Ten je nahradený zdravším trstinovým cukrom. Hovoríme o Pilos smotanových jogurtoch od Zvolenskej mliekarne, v ktorých sa podarilo znížiť cukor o približne 14 %. Jogurty majú vynovený aj papierový obal.

Do roku 2025 budeme používať v obaloch privátnych značiek priemerne 20 % recyklovaného materiálu

Ochranu životného prostredia netreba brať na ľahkú váhu. Z dlhodobého pohľadu má preto Lidl ambíciu dosiahnuť maximálnu recykláciu úplne všetkých obalov privátnych značiek. Už teraz nájdete v predajniach ako aj v Lidl e-shope výrobky, ktoré sú recyklované zo starých obalov, alebo ich obal z veľkej časti tvorí plastový recyklát. Ide napríklad o minerálnu vodu perlivú Saguaro či Siti Cola. Zmenami zatiaľ prešli obaly produktov ako napríklad obaly – orechov, sušených plodov, plienok, pracích gélov a ďalších.

Obaly dostali vďaka Lidlu nový život

Spoločne s environmentálnou divíziou Schwarz Group – PreZero sa Lidlu podarilo vdýchnuť nový život použitým obalom z domácností. Nájdete na nich označenie PreZero. Ak teda budete držať v ruke výrobok s týmto označením, môžete si byť istý, že bol vyrobený zo 100-percentne recyklovaného materiálu. Dlhodobá stratégia RESet Plastic, ktorej sa Lidl drží, stojí na piatich dôležitých pilieroch a to redukcia, dizajn, recyklácia, odstraňovanie a výskum. Primárny cieľ a vízia RESet Plastic stratégie je „Menej plastov – uzavreté cykly“. V porovnaní s rokom 2017 ušetrili viac ako 20 percent plastov a svoj cieľ splniť o 3 roky skôr, ako sa pôvodne plánovalo.