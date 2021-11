Nemocnice sú preplnené pacientami a na celom Slovensku ostalo už len posledných 20 lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

"Dostávame sa do zlomového bodu, keď situáciu musíme riešiť. Najkritickejšia situácia je v regiónoch s najnižším percentom zaočkovaných proti COVID-19," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant Oľano). Doplnil, že je nutné prijať razantné riešenia.

Premiér Eduard Heger (Oľano) upozornil, že situácia je mimoriadne vážna a musíme stabilizovať stav v nemocniciach. "Vianoce už bez covidu nebudú," povedal.

Slovákov čaká práca v režime OTP, to znamená do práce sa dostanú len očkovaní, testovaní a ľudia po prekonaní covidu. Do všetkých obchodov sa dostanú len ľudia, ktorí sú očkovaní alebo prekonali covid. Ostatní, teda neočkovaní, už len do obchodov s nevyhnutnými životnými potrebami.

Športové súťaže navrhujú odborníci v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a v OTP režime len pre profesionálnych športovcov. "Wellness centrá a akvaparky len v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia a ubytovacie zariadenia, okrem čiernych okresov, iba v režime očkovaní a po prekonaní ochorenia. V čiernych okresoch neumožníme ani očkovaným a ani po prekonaní," povedal predseda vlády s tým, že so všetkými návrhmi súhlasí. Zapracovať sa majú do COVID automatu.

"Nemocnice a JIS-ky sú na mnohých miestach na 100 percent naplnené," povedal Heger s tým, že treba spomaliť šírenie nákazy. "Nechceme sa dostať do situácie, kde by ľudia mali problém dostať sa do nemocnice. Obmedzuje sa aj iná ako nevyhnutná starostlivosť. To nechce nikto, lebo nikto nevie, kedy sa dostane do nemocnice," odôvodnil Heger.

Premiér zároveň upozornil, že v nemocniciach končia najmä neočkovaní. "Veľmi dôrazná výzva. My musíme a budeme musieť sprísňovať. Budeme posilňovať kapacity v očkovacích centrách na očkovanie," zdôraznil s tým, aby sa všetci nerozhodnutí nechali očkovať.

Situácia v slovenských nemocniciach je podľa Hegera pre pandémiu kritická. "Do tejto situácie sme sa dostali najmä preto, lebo sa nedodržiavajú opatrenia v COVID automate," vysvetlil predseda vlády. Krajina sa, ako tvrdí, dostala do takého vážneho stavu, že najbližšie tri týždne je potrebné výrazné sprísnenie, aby sa upokojila a stabilizovala situácia v nemocniciach.

"Ak toto pritvrdenie nebude postačujúce a budeme vidieť, že ľudia opatrenia nedodržiavajú, a nápor na nemocnice sa bude zvyšovať, budeme musieť ešte pritvrdiť," skonštatoval Heger.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že bez vyššej zaočkovanosti sa nám z tejto situácie nepodarí dostať. Tiež upresnil, že konzílium odborníkov už štyri dni rokovalo o nových opatreniach.

Primárka na infektologickom oddelení na Kramároch Alena Koščálová potvrdila, že otvoriť prevádzky v čiernych okresoch pre očkovaných či prekonaných je momentálne obrovský risk. Treba sa preto pripraviť, že uvoľnenie opatrení pre očkovaných nebude a pre neočkovaných budú platiť ešte prísnejšie opatrenia.

Na finálnych opatreniach sa vláda dnes nezhodla. O tom, ako budú fungovať ľudia v práci, aké opatrenia budú v obchodoch či iných prevádzkach, sa nakoniec dozvieme až vo štvrtok po ďalšom rokovaní vlády.

Prečítajte si tiež: