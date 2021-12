Na Slovensku je zaočkovaných viac ako 50 percent populácie. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

„Už polovica populácie ľudí žijúcich na Slovensku je zaočkovaných aspoň prvou dávkou očkovacej látky," povedal Lengvarský. Ako dodal, keď sa pozrieme detailne na čísla zaočkovanosti u ľudí starších ako 18 rokov, možno skonštatovať, že „viac ako šesť z desiatich Slovákov je zaočkovaných".

K otváraniu gastroprevádzok má byť podľa Lengvarského rokovanie až popoludní. „Na vláde to určite nebude," povedal Lengvarský.

Lekári žiadajú seniorov: Zaočkujte sa čím skôr!

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva najmä seniorov, aby sa dali pred nadchádzajúcimi sviatkami zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Lekári tento krok považujú za najúčinnejší v boji proti pandémii.

„Ak chcete riskovať nákazu novým koronavírusom, po ktorom sa môžete dostať do mimoriadne ťažkého stavu, ktorý môže zapríčiniť aj vašu smrť, malo by to byť vaše rozhodnutie, nie rozhodnutie niekoho iného. Koronavírus vás ohrozuje oveľa viac, ako vaše deti či vnúčatá," uviedla komora vo výzve.

Pripomenula, že štatistiky, početné odborné práce, ale aj každodenná prax zdravotníkov dokazujú, že očkovanie proti novému koronavírusu môže ľuďom jednoznačne prospieť. Komora tiež uviedla, že očkovanie nie je stopercentnou zárukou ochrany pred nákazou, ale dokáže pomôcť v tom, že prípadný priebeh ochorenia bude miernejší a pravdepodobne ľuďom zachráni život.

Lekári tiež zdôraznili, že vakcíny, ktoré sa používajú na Slovensku, sú preverené na stámiliónoch ľudí a sú bezpečné. Uviedli, že pre seniorov je jednoznačne prospešnejšia cesta očkovania, ako podstúpiť riziko „prirodzenej imunizácie prekonaním ochorenia".