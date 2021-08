Je to potvrdené! Ministerstvo zdravotníctva oficiálne predstavilo nový covid automat, podľa ktorého sa budú určovať pravidlá pre chod v krajine počas 3. vlny. Celoplošný lockdown by sa už nemal opakovať. Prevádzky sa budú môcť rozhodnúť, či zostanú otvorené pre očkovaných, testovaných alebo pre všetkých. Ak otvoria aj pre neočkovaných, čaká ich tvrdý režim!

Pracovná verzia nového covid automatu ešte pred predstavením unikla do médií. Oficiálna verzia sa od pôvodnej príliš nelíši. Nový covid automat prináša veľké zmeny. Zákazy už nebudú platiť pre celé Slovensko. Každý okres bude mať vlastné pravidlá podľa aktuálnej epidemickej situácie a zaočkovanosti jeho obyvateľov. „Prihliadame na stav očkovanosti a nebudeme zavádzať celoslovenské opatrenia. Podľa súčasného stavu zaočkovanosti v hlavne v rizikovej vekovej kategórii 50 plus si myslím, že sú niektoré okresy na Slovensku, ktoré nikdy nevyjdú zo zelenej farby," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ak má okres zaočkovaných viac ako 65 percent ľudí vo veku nad 50 rokov, môže sa posunúť do lepšej farby s miernejšími opatreniami.

Najväčšou zmenou nového covid automatu je, že delí ľudí do troch skupín - plne očkovaní, OTP (očkovaní, testovaní a tí, čo prekonali covid) a všetci ostatní bez ohľadu na očkovanie, testovanie či prekonanie choroby.

Prevádzkari si budú môcť vybrať, pre ktorú skupinu ostanú otvorení. Ak si zvolia skupinu plne očkovaných, pre podnik budú platiť najmiernejšie opatrenia. V praxi by to znamenalo, že ešte aj v bordovej, predposlednej fáze bude môcť reštaurácia otvoriť interiér. Naopak ak sa prevádzka rozhodne otvoriť bez kontroly pre všetkých, bude fungovať s veľkými obmedzeniami. Už v žltej fáze bude musieť zatvoriť interiér, môže nechať otvorenú terasu maximálne pre 10 ľudí a v červenej fáze by už musela zatvoriť aj terasu a predávať len cez okienko.

Rovnaký princíp má platiť aj pre hotely, penzióny, fitnescentrá, bazény, akvaparky, wellness či pre organizátorov hromadných podujatí. Iné je to pri obchodoch - tie si nebudú môcť zvoliť režim iba s plne očkovanými.

