Presvedčí neočkovaných ešte niečo, aby si dali pichnúť vakcínu proti covidu? Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský to nevzdáva a do éteru nasadil nové spoty, ktoré majú Slovákov motivovať k očkovaniu. Podľa odborníkov na marketing je však nová kampaň fiasko a vyhodené peniaze.

Mesiace sa o nej hovorilo, teraz je konečne vonku. Nová reklamná kampaň ministerstva zdravotníctva na podporu očkovania sa ešte naplno nerozbehla, no už vyvoláva rozpaky. V prvých spotoch, ktoré na vás vyskočia ako reklamné videá na internete, je zobrazená obrovská plyšová guľa, ktorá pripomína koronavírus.

Postavička straší v aute, vo výčape, v MHD či v šatni športovcov. K tomu hrá rytmická hudba a na konci reklamy zaznie hlas: „Všetci máme spoločného nepriateľa. Porazme ho, kým nás neporazí. Vakcína je riešenie,“ ozve sa a pri slove vakcína sa plyšový koronavírus zvalí na chodník. Tak vyzerá nová kampaň na podporu očkovania. Ministerstvo zdravotníctva nasadzuje nové televízne, online a rozhlasové spoty a novú grafiku pre printovú a vonkajšiu reklamu.

„Spoty a grafiky sú výsledkom spolupráce s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní – v súťaži návrhov, ktoré hodnotila komisia zložená zo zamestnancov ministerstva zdravotníctva a externých odborníkov zo súkromného sektora,“ informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Doplnila, že kampaň reflektuje na nálady v spoločnosti, ktorá je silno polarizovaná. Cieľom nových spotov a grafík je poukázať na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného skutočného nepriateľa a tým je koronavírus. Jediným účinným riešením nad spoločným nepriateľom je zas očkovanie.

Reakcie Slovákov na novú kampaň prišli takmer okamžite. Drvivá väčšina z nich je však negatívna. „Vidno, že odborníci marketéri z reklamky „sáči end sáči“ spolu s odborníkmi z MZ odborne zacielili na najviac ohrozenú skupinu +50 rokov… alebo, že by nie??? Veď to je síce pekné a zábavné, ale tak pre skupinu 20 a menej rokov,“ hovorí ironicky komentujúci na sociálnej sieti.

„Keby ste tie peniaze dali našim zdravotníkom, ktorí radšej idú pracovať do zahraničia a vrážali ich do našich nemocníc, ktoré chcete skôr segregovať. Prázdna špajza, ale na lotérie sú peniaze. Povedzte, koľko to bude stáť práve rodičom umierajúcich detí, onkopacientom a tým, ktorým ani poisťovňa nechce preplácať drahú liečbu. Tam tie vaše ‚reklamy‘ určite padnú na úrodnú pôdu,“ napísala ďalšia čitateľka.

