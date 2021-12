Kým počas celej prvej a druhej vlny pandémie nového koronavírusu bolo v národnom ústave hospitalizovaných celkovo 14 takýchto detí, od polovice októbra sa lekári starali o ďalších osem detí. Reumatológ Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Tomáš Dallos vysvetlil, že PIMS je potenciálne veľmi závažné ochorenie, preto sú spravidla všetci pacienti hospitalizovaní. Všetkých akútnych pacientov ošetrujú či prijímajú na ďalšie oddelenia cez oddelenie urgentného príjmu. O detských pacientov sa okrem pediatrov a lekárov intenzívnej medicíny starajú aj neurológovia, chirurgovia či rádiológovia. Zároveň odpovedal na najčastejšie otázky rodičov:

Akú sú príznaky PIMS?

- Vzhľadom na široké spektrum príznakov, ktoré sa pri PIMS môžu vyskytnúť v rôznom poradí a intenzite, je rozpoznanie ochorenia vo včasnom štádiu veľmi problematické. V prípade, že sa u dieťaťa klinický stav zhoršuje alebo typicky vyvíja, môže byť potrebné Urgentný príjem navštíviť aj opakovane v priebehu niekoľkých dní. Všetky deti s PIMS majú vysoké horúčky, ktoré pretrvávajú niekoľko dní. Postihnutie gastrointestinálneho traktu je jedným z dominantných príznakov - u detí sú veľmi časté výrazné bolesti brucha, ktoré môžu imitovať náhlu brušnú príhodu, prípadne aj vracanie a hnačky. Postupne sa objaví začervenanie očí, ktoré sa podobá na zápal spojiviek a kožná vyrážka, ktorá má veľmi rôznorodý vzhľad. Pri kombinácii týchto príznakov je určite potrebné vyhľadať lekára. Avšak každý príznak osamote by určite nemal vzbudzovať automaticky obavy z PIMS, keďže je pravdepodobnejšie, že je prejavom iného, bežnejšieho ochorenia. Niektoré deti majú aj bolesti hlavy alebo pociťujú výraznú slabosť, môžu mať príznaky ako pri zápale mozgových blán - bolesti hlavy, vracanie, setloplachosť. Ak vznikne na základe kombinácie uvedených príznakov podozrenie na PIMS, treba ísť s dieťaťom na pohotovosť, kde sa dajú hneď urobiť potrebné vyšetrenia. U detí sa zdravotný stav zhoršuje postupne. Pozorný rodič si všimne, že dieťa nie je v poriadku a resp. celkovo sa má horšie ako pri bežnom ochorení. Vzhľadom na to je málo pravdepodobné, že by sa dieťa ešte doma dostalo do tak závažného stavu, aby muselo byť transportované sanitkou. Tú treba volať vtedy, ak dieťa už stráca vedomie, je zmätené alebo výrazne dušné (rýchlo a sťažene dýcha), alebo je zjavná porucha prekrvenia a okysličenia, ktorá sa prejaví studenými rukami, modrými perami.

Po akom čase od prekonania ochorenia sa prejaví PIMS?

- PIMS sa u detí doposiaľ hospitalizovaných v NÚDCH najčastejšie prejavil po 5-6 týždňoch (22-60 dní) od potvrdeného COVID- 19. Deti prichádzali do NÚDCH na 4.-5. deň horúčok (1-14 dní), väčšinou s gastrointistinálnymi a kožnými príznakmi, niektoré už aj so začínajúcimi závažnými príznakmi – najmä výrazným poklesom krvného tlaku.

Ako dlho zvyčajne trvá liečba pacientov s PIMS?

- Je pozoruhodné, že aj napriek ťažkému priebehu u niektorých detí, je úprava klinického stavu pri PIMS pomerne rýchla a kompletná. Väčšina detí bola hospitalizovaná okolo 8 dní, dlhšie to bolo u detí so závažnejším priebehom, ktoré vyžadovali aj starostlivosť na DKAIM (celkovo do 20 dní).

Sú viac ohrozené polymorbídne deti a akú šancu majú pacienti s PIMS na vyliečenie?

- Žiadne z detí s PIMS hospitalizovaných v NÚDCH nebolo predtým choré, či polymorbídne, spravidla išlo o dovtedy úplne zdravé deti. Úmrtia pri PIMS boli opísané v literatúre u 1% postihnutých detí a nedajú sa vylúčiť ani pri adekvátnej starostlivosti. V našich podmienkach sme úmrtie na PIMS zatiaľ nezaznamenali. Záverom je potrebné konštatovať, že na základe dostupných údajov sa zdá, že očkovanie proti COVID19 deti chráni aj pred vývojom PIMS, keďže v literatúre boli opísané len 2 deti, u ktorých sa PIMS vyvinul aj napriek tomu, že boli očkované.

