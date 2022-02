Zoltán pracoval na chirurgii v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach. V polovici novembra ochorel na koronavírus. Domáca liečba nezaberala, preto sa mu rodina rozhodla zavolať sanitku, ktorá ho previezla do košickej nemocnice, kde pracoval a kde pracuje aj jeho dcéra ako očná lekárka.

Primár anestéziológie hneď prvý deň odporučil dať Zoltána na pľúcnu ventiláciu, čo odmietali pacient aj rodina. Dcéra Nikola prehovorila o šokujúcich praktikách, ku ktorým údajne na oddelení dochádza. „Samotný pán primár Michlík sa vyjadroval, že neočkovaným pacientom treba zatlačiť oči a poslať ich na druhý svet. Bola tam šikana zo strany celého vedenia na očkovanie. Michlík má z toho asi profit, že pacientov tlačí na pľúcnu ventiláciu, ockovi ju indikoval hneď prvý deň. S tým sme nesúhlasili, tak ho na ventiláciu ešte nedali,“ vyhlásila vo vysielaní dezinformačného rádia Infovojna.

Za svoj názor proti očkovaniu sa vraj Zoltán stal obeťou šikany zo strany ošetrujúcich lekárov. „Nechcel byť zacievkovaný, tak mu tam nenechali ani nádobu na močenie. Sestry s ním triasli, sedemkrát ma prosil, aby sme mu vybavili prevoz. Prevoz do VÚSCH-u nám nepovolili, lebo že VÚSCH nemá covid oddelenie. Podľa mňa sa lekári len báli, že keby sa otec z toho infekčného dostane, tak by porozprával, čo sa dialo na ARO,“ dodala. Otcov stav sa potom zhoršil, nakoniec ho pripojili aj na pľúcnu ventiláciu, no ani to nepomohlo a 1. decembra zomrel.

ČASŤ ROZHOVORU Z VYSIELANIA SI VYPOČUJTE TU:

Po jeho smrti si lekárka Nikola pozrela otcov nález na pľúcach a s príčinou smrti, ktorú uviedli ošetrujúci lekári, nesúhlasí. „Tam bol edém pľúc a nie covidový zápal pľúc. Takto si len robia čísla, lebo za covid sú príplatky. Pani doktorka nám asi trikrát navrhla pitvu. My sme nesúhlasili, tak nám povedala, že dúfa, že sa teda nebudeme sťažovať na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ povedala Nikola.

Na záver Nikola dodala vážne obvinenie: „Primár Michlík vypína pacientom kyslíky. Najlepšie sa vraždí na ARO, lebo čo napíšu na ARO, to je pravda a to, čo sa podá alebo urobí, vôbec nemusí byť spomenuté v dokumentácii.“

