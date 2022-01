S koronavírusom bojujeme už takmer dva roky, no mnohí ľudia doteraz nevedia, čo majú robiť, keď im vyjde pozitívny test a tápajú, ako sa doma liečiť. Andrea Kalavská, ktorá sa po odchode z ministerstva, vrátila k povolaniu lekárky, radí, čo by vám doma nemalo chýbať. Jednoduchý prístroj zoženiete v lekárni, môže vám zachrániť život!

S omikronom sa podľa odborníkov do pár dní resp. týždňov stretneme všetci. Omikron je síce infekčnejší, no zdá sa, že aj miernejší. Väčšina ľudí sa bude liečiť doma. V prvom rade by si mal pacient na sebe všímať, či je schopný prijímať tekutiny, potravu, či sa zadýchava už pri chôdzi alebo pri bežnom rozprávaní. Základom je tiež pravidelné meranie teploty, tlaku a pulzu.

Lekára kontaktujte, hneď ako vám vyjde pozitívny test, niektorí však budú potrebovať záchranku. Kedy ju zavolať, vám napovie jednoduchý prístroj, ktorí mnohí Slováci stále nemajú v lekárničke. „Je vhodné si kúpiť pulzný oxymeter, ktorý meria saturáciu kyslíkom, teda okysličenie organizmu. Spozornieť by ste mali, keď saturácia klesne pod 95 a pod 90 by ste už určite mali volať záchranku alebo kontaktovať lekára,“ radí lekárka Kalavská.

Prístroj slúži na meranie saturácie kyslíka a na meranie tepu. Manipulácia je jednoduchá. Nasadíte si ho na prst a za pár sekúnd viete, na čom ste. Saturáciu by ste si mali merať aspoň trikrát za deň, napríklad ráno, na obed, večer. Oxymeter zoženiete v lekárni, jeho cena sa pohybuje okolo 20 eur.

Čítajte na ďalšej strane: Čo radí Kalavská pri prevencii a čo pri liečbe >>