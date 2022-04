Lekárski odborári tento týždeň vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Nemocniciam chýbajú peniaze a ak sa situácia do júna nezlepší, hrozia vypovedaním nadlimitných nadčasov alebo dokonca výpoveďami. Šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko vysvetľuje, čo sa v takom prípade stane. Doplatí na to najmä pacient.

Lekárske odborové združenie (LOZ) vyhlásilo štrajkovú pohotovosť. Majú naši zdravotníci nižšie platy ako v okolitých krajinách?

– O Rakúsku sa ani nemusíme baviť, to je niekoľkonásobne vyššie. Vyššie platy majú lekári aj sestry v Českej republike, vyššie platy majú dnes lekári v Maďarsku, pretože sa tam výrazne zvyšovali mzdy k 1. 1. 2022. Poliaci majú platy na našej úrovni. Ale naši lekári a sestry neodchádzajú do Poľska, ale idú pracovať do Česka a z juhu od oblasti Komárna až po Trebišov začínajú signály a už chodia slúžiť do Maďarska a je pravdepodobné, že tam začnú odchádzať.

Ktorý personál chýba najviac?

– Vo veľkých štátnych nemocniciach chýbajú najmä sestry, známe je, že sa zatvárajú až celé oddelenia, pretože ich tam nie je dostatok. Na západe je ešte väčší problém so sestrami, lebo odchádzajú do Rakúska a Česka. Lekári chýbajú hlavne v menších nemocniciach a na východe Slovenska.

Mohli by pomôcť posily z Ukrajiny?

– Oni aj pomáhajú, momentálne u nás pracuje viac ako 600 lekárov z Ukrajiny. Len na východnom Slovensku ich je 250, ktorí keby teraz pre vojnu museli odísť, tak najmä malé nemocnice majú existenčné problémy so zabezpečením ústavnej zdravotnej služby, čiže pohotovosti.

A keby sa ich počty zvýšili?

– Určite by pomohlo, aj keby ich bolo viac. Ale dokiaľ nezastabilizujeme našich lekárov a sestry, tak rozprávať, že to nahradia iní, je nezmysel. Môžeme ich brať iba ako doplnok, nieže našich necháme odísť do Česka a vymeníme za Ukrajincov. Tak to nefunguje. Aj v Nemecku sú základom nemeckí lekári a ostatní sú doplnok, aj u nás musíme zdravotníctvo postaviť na našich lekároch a zvyšok doplniť.

Čo sa stane, ak v júni členovia LOZ naozaj vypovedajú nadlimitné nadčasové hodiny?

– V pravom rade by to znamenalo, že nemocnice by neboli schopné zabezpečiť pohotovostné služby, čiže nemal by sa kto starať o pacienta od 16.00 do rána a cez víkendy. Doplatili by na to natvrdo pacienti. Nemocnice nemajú žiadne rezervy, žeby to nejakým spôsobom zalepili, lebo také rezervy neexistujú.

